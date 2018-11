Horb a. N. Austoben ist auf dem Riesen-Trampolin angesagt

Horb. Kinder springen auf dem Trampolin, spielen Fußball, klettern, balancieren oder ruhen sich kurz auf der Bank an der Seite aus: So sieht die Ferienbetreuung in der Gutermann-Grundschule in Horb aus. 15 Kinder wurden in den Herbstferien von Ronja Berner, Amal und Sawsan Ismail begleitet, Andrea Schlotter und Paul Huber vom Tageselternverein arbeiteten im Hintergrund und unterstützten die drei jungen Frauen bei ihrer Arbeit.