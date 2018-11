Horb a. N. Ausstellung wird zum Publikumsmagneten

Horb. Der Närrische Freundschaftsring Neckar Gäu feierte ein Wochenende lang sein 50-jähriges Bestehen. Bereits vor 25 Jahren traf man sich an gleicher Stelle, und was sich in diesem weiteren Vierteljahrhundert im Ring getan hat, das konnte man vor allem bei der prächtigen Ausstellung bestaunen. Diese wurde von den 26 Mitgliedszünften zusammengestellt.

Viele der Narrenzünfte präsentierten ihre Hexen, ihre Schantle und ihre Weißnarren zwischen frischem Tannengrün und viel Laub. Neben dieser Art von Traditions-Präsentation sah man jedoch auch ganz modern gestaltete Stände. So fielen die Weitinger und teilweise auch die Ergenzinger mit ihrer fast schon musealen Schlichtheit auf.

Die Horber Narrenzunft präsentierten sich im grünen Scheinwerferlicht, und die Bierlinger Moofanger mit ihrem Narren auf der Leiter. Insgesamt war die Ausstellung, die am Sonntag für die Öffentlichkeit offen war, der Publikumsmagnet überhaupt. Zeitweise war ein Durchkommen an die einzelnen Stände recht schwer. Doch Geduld lohnte sich auch hier. Man erfuhr von den Zunftmeistern und ihren Mitnarren über die einzelnen Masken und ihre Entstehungsgeschichte, die meist einen ortsspezifischen Hintergrund hat, viel mehr als bei einem Umzug oder Brauchtumsabend.