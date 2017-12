Horb a. N. Ausstellung im Betsaal zeigt Aspekte des Themas Licht

Bei der Eröffnung der Ausstellung "Menorah – Licht und Leuchter im jüdischen Leben" konnten sich die Gäste am Sonntag einen ersten Eindruck verschaffen. Mit acht Besuchern nahmen nur wenige das Angebot wahr. Bis 5. März haben Interessierte noch Zeit, das nachzuholen. Die Ausstellung wurde am ersten Advent eröffnet, weil sich die Juden im Dezember an das Lichtwunder von Chanukka erinnern. Laut diesem brannte nach dem Sieg der jüdischen Makkabäer über die syrischen Griechen im verwüsteten Tempel das Öl eines wiedergefundenen Krügleins acht Tage. Normalerweise hätte das Öl nur für einen Tag ausgereicht. "Das Lichterfest Chanukka ist ein Fest in den dunklen Tagen, an dem man Kinder beschenkt und sich mit Spielen in der Familie erfreut", so der der Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen.

Der Verein lädt zu Veranstaltungen rund um das Thema ein. Den ersten Tag des jüdischen Lichterfests Chanukka wird die israelische Künstlerin Margarita Rosenberg am Dienstag, 12. Dezember, ab 19 Uhr in einem Vortrag vorstellen. Passend zum Thema Licht könnten weitere Vorträge folgen. Denkt Heinz Högerle darüber nach, gerät er ins Schwärmen: "Wir könnten uns auch gut einen Vortrag eines Physikers zum Thema Licht vorstellen." Die Ausstellung soll die Besucher zum Nachdenken anregen, denn nicht nur religiöse Symbole werden dort ausgestellt. Auch wird das Thema Licht näher beleuchtet. Künstler vom Horber Künstlerhaus wollen in der kommenden Woche Lichtinstallationen in der Ausstellung anbringen. "Es kommt immer wieder was Neues dazu", macht Heinz Högerle neugierig. Reinschauen lohne sich. Wer sich im Eingangsbereich genau umschaut, sieht die verschiedenen Menorahs und Chanukka-Leuchter für den täglichen Gebrauch.

"Man sieht, wie mit einfachen Mitteln beispielsweise ein Chanukka-Leuchter gefertigt wurde", leitet Heinz Högerle auf die oft schwierige Entstehungszeit der Symbole über. Ein Leuchter stamme beispielsweise aus dem Warschauer Getto. "Die Menschen wollten dort Chanukka feiern, hatten aber nur wenig Material zur Verfügung", beschreibt er die Leihgabe aus Eisenblech, die nach 1939 entstanden sein muss. Zu seinen Lieblingsausstellungsstücken gehöre die große Menorah im Fenster mit ihren Messingarmen. Sie wurde vermutlich im 19. Jahrhundert erstellt, jedoch fehle die Geschichte, zeigt Heinz Högerle auf einen Bildschirm, auf dem ein Film gezeigt läuft. Ein jüdischer Viehhändler aus Rexingen hat diesen Leuchter während der NS-Zeit der Familie Klink im Ermstal überlassen. "Leider ist der Name des Viehhändlers nicht mehr bekannt", merkte Heinz Högerle an, dass der Sohn der Familie Klink seinen Vater nie gefragt habe. Nach dem Tod des Vaters sei es sehr schwer, das Geheimnis zu lüften. 2007 erhielt der Rexinger Synagogenverein von Pfarrer Klink den Leuchter. Aus Shavei-Zion, das 1938 von Rexinger Juden gegründet wurde, stammt ein anderer Leuchter. "Er erinnert an die blühende jüdische Gemeinde in Rexingen, die war und nicht mehr ist – und an die heutige Verbundenheit", findet Heinz Högerle rührende Worte.