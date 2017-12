Horb a. N. Ausflugsfahrt ins Mittelalter

Horb-Bildechingen. Drei Tage vor den wohlverdienten Weihnachtsferien trafen sich Schüler und Lehrer in Eutingen, um mit dem Zug nach Stuttgart zu fahren. Dort ging es durch den Schlosspark zum "Alten Schloss".

Auf einer Fläche von mehr als 1000 Quadratmetern wird dort zurzeit das Mittelalter lebendig. Im Rahmen der großen Ritterausstellung "Die Ritter auf der Burg" tauchten Mädchen und Jungen in die Welt des 12. und 13. Jahrhunderts ein. Hier durften sie durch eigenes Ausprobieren erfahren wie die Menschen zur Zeit der Staufer gearbeitet, gegessen und ihre Freizeit verbracht haben.

Begrüßt wurden die Kinder durch Pferdewiehern im Innenhof. Hier fanden sich neben den Stallungen auch der Brunnen, die Handwerkerhütten und die Wohnungen. Selbst ausprobieren durften die Schüler den Badezuber oder sich auf das Bett legen, um festzustellen, wie hart es sich auf Strohmatte schlafen lässt. In der Burgküche gab es Brot aus dem Ofen. Man konnte die Lebensmittel von damals kennen lernen. In den Waffen- und Rüstungsräumen waren zahlreiche edle Rüstungsausrüstung zu bestaunen. Die Jungen durften sich selbst ein Kettenhemd überwerfen und die Mädchen als Burgfräulein verkleiden. Man konnte auch üben, wie man eine Lanze richtig einsetzt. Der Ausflug, der vom Schulförderverein gesponsert wurde, war ein richtiger Erfolg. Alle Kinder waren zwar müde, kamen aber total begeistert von der tollen Ausflugsfahrt zurück, heißt es in der Mitteilung der Bildechinger Grundschule abschließend.