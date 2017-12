Horb a. N. Ausdrucksstarke Krippenfiguren lassen der Fantasie viel Raum

Der Wechsel vom alten ins neue Jahr wird an Silvester mit zwei Abendmahlsgottesdiensten in Mühlen und Mühringen gefeiert. Da Silvester auf einen Sonntag fällt, wird Prädikantin Meike Jacobson vormittags die Gottesdienste feiern: ab 9.20 Uhr in Mühlen und ab 10.45 Uhr in Mühringen. Daran schließt sich am Neujahrsmorgen ein Gottesdienst an, der erst ab 11 Uhr beginnt. Im Chorraum der Remigiuskirche wird Prädikantin Rapp über die Jahreslosung 2018 eine Bildpredigt halten. In Anschluss an den Gottesdienst wird mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr angestoßen.

Am Epiphaniasfest, am Samstag, 6. Januar, findet ein Abendgottesdienst in der Remigiuskirche ab 19 Uhr zusammen mit der Kirchengemeinde Horb statt. Am darauffolgenden Sonntag, 7. Januar, feiern beide Gemeinde den Gottesdienst in Horb ab 9.50 Uhr in der Johanneskirche mit Pfarrer Michael Keller.