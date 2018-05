Horb a. N. Ausblicke auf Ammertal und Alb

Neckaraufwärts geht es nach Hirschau und durch das Naturschutzgebiet Hirschauer Berg zur Wurmlinger Kapelle, wo gevespert wird. Nachdem die Wanderer den Ausblick auf Ammertal, Neckartal und das Albpanorama genossen habe geht es weiter nach Wurlingen auf der Römerstraße zum idyllischen Märchensee. Leicht absteigend erreicht die Gruppe schließlich Pfäffingen.

Die dritte Etappe geht am Sonntag, 6. Mai, von Herrenberg nach Gechingen (20 Kilometer, 350 Höhenmeter). Start in Herrenberg ist um 9 Uhr. "Auf unserem Weg durch die malerische Altstadt von Herrenberg gelangen wir unterhalb der Stiftskirche durch das Hagtor in den Laubwald am Schönbuchrand", heißt es in der Ankündigung. Und weiter: "Am Ortsrand von Nufringen gehen wir in den Wildtierkorridor, einem Projekt der Biotopvernetzung, und wandern weiter auf Wiesenwegen über Streuobstwiesen und Felder ins Landgasthaus Heahrhäusle bei Gärtringen.

Besonderes Waldgebiet liegt an der Strecke

Dabei genießen wir die schönen Ausblicke auf Herrenberg und das obere Gäu bis hin zur Schwäbischen Alb. Nordwestlich von Gärtringen gelangen wir in ein Waldgebiet, das nach dem Plenterverfahren bewirtschaftet wird. Hier stehen alte und junge Bäume dicht beieinander. Unser Weg führt uns zur Miguelhöhle, einer Doline, die bei Aufräumarbeiten nach dem Sturm Lothar entdeckt wurde."

Für die Wanderer geht es weiter durch eine typische Heidelandschaft des Heckengäus, danach passieren sie das Tal der Aid und gelangen über die Wacholderheide des Storrenbergs in den Röserwald. Auf dem neu errichteten Naturerlebnispfad wird die Röserhütten zur Schusseinkehr erreicht, wo der Schwarzwaldverein Gechingen die Wanderer kulinarisch verwöhnt. Zur Bushaltestelle am Bergwald wird noch eine Viertelstunde benötigt.

Am Ende aller Tagesetappen ist jeweils um 18 Uhr ein kostenpflichtiger Rücktransfer mit dem Bus zum morgendlichen Ausgangspunkt gewährleistet.

Treffpunkt in Horb ist Freitag und Samstag jeweils um 8 Uhr beim Parkplatz Hallenbad, am Sonntag 8.15 Uhr am Aldi-Parkplatz. Ansprechpartner ist Reinhold Buchta, Telefon 07451/43 44.