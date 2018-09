Horb a. N. Aus Puzzleteilen wird eine Biografie

Stern ließ sich im Alter von 35 Jahren evangelisch taufen und nahm den Namen Norbert an. Er studierte zunächst Ingenieurwissenschaften in Stuttgart, dann Maschinenbau in München, wechselte dann aber zu den Geisteswissenschaften und promovierte schließlich in Bern im Fach Philosophie. Sein besonderes Interesse galt der Mode, die er nach psychologischen, ästhetischen, politischen und ökonomischen Gesichtspunkten kulturhistorisch untersuchte und darüber auch in Zeitungen veröffentlichte. Hier habe er durchaus seinen Patriotismus gezeigt, berichtete Benz, was beispielsweise in seinem Werk "Die Weltpolitik der Weltmode" zu merken ist. Er war Generalsekretär des Reichsverbands der Deutschen Mode-Industrie und freier Mitarbeiter der Deutschen Kaiserlichen Gesandschaft in Bern, die auch eine Abteilung "Kulturpropaganda" eingerichtet hatte.

Benz widmete sich in seinem Vortrag aber auch intensiv der Frage, wie Stern nach Theresienstadt im von deutschen besetzten Gebiet in der späteren Tschechoslowakei kam. Da er im Ersten Weltkrieg Soldat war, galt er als Jude (für die Nationalsozialisten zählte sein evangelischer Glaube nicht) als "privilegiert". So kam er nach Theresienstadt und nicht direkt, wie viele andere Juden, in eines der Vernichtungslager. Der Gastredner machte auf Nachfrage einer Zuhörers klar, dass es sich bei Theresienstadt nicht um ein Konzentrationslager handelte, weil es nicht der genau vorgegebenen Organisation in Berlin unterstand. Theresienstadt sei unter jüdischer Selbstverwaltung gestanden. "Es war kein Konzentrationslager, aber das machte das Leben dort nicht erfreulicher", beschrieb Benz. Das Wort "privilegiert" solle nicht täuschen. Auch die "Privilegierten" sollten im Zuge der "Endlösung" schließlich ermordet werden. Aber man wollte bei den bekannten Persönlichkeiten kein Aufsehen erregen. Zwei Drittel der nach Theresienstadt Deportierten seien später in ein Vernichtungslager abtransportiert worden. Die Nationalsozialisten bauten eine Fassade auf, auf die auch das Internationale Rote Kreuz bei einer Besichtigung des Ghettos hereinfiel oder hereinfallen wollte. Eine Information, die auch einige Zuhörer am Sonntagabend stark beschäftigte.

Norbert Stern und den anderen Deportierten wurde vorgegaukelt, dass sie zu einem Altersruhesitz für Juden in schöner Umgebung gebracht würden. Der Dettenseer wurde am 21. Juni 1942 aus seiner Wohnung in der Kunigundenstraße in München deportiert. Am 24. Juli 1942 kam er in Theresienstadt an. Schnell spürte er die schlimmen Zustände, in denen er die Zeit bis zur Befreiung verbrachte. Nachdem er im Ersten Weltkrieg eine Augenverletzung erlitten hatte (nicht im Kampfgeschehen), war er nach einer zwischenzeitlichen Besserung erblindet. So beschrieb er seiner Situation mit den Worten: "Ein Weg ohne Licht ist lang, ein Tag ohne Licht noch länger." Viele Dokumente von Sterns Zeit in Theresienstadt sind nicht überliefert, obwohl er dort intensiv Tagebuch schrieb – mit Hilfe eines Lineals hielt er die Linie. Doch das Manuskript ging später verloren. Dennoch sind noch einige, wertvolle Fragmente überliefert, die zeigen, wie genau er "hinsah", obwohl er blind war.

Benz zeigte auf, wie er in mühevoller Kleinstarbeit das Leben Sterns doch noch skizzieren konnte, auch sein Leben nach der Befreiung, das er wieder in München führte. Dort lebte er im jüdischen Altersheim in der Kaulbachstraße. Es sei nach dem Überleben von Theresienstadt ein karges, mühsames Dasein für Stern gewesen, der lange um eine kleine Rente kämpfen musste. Zum Schreiben kam er dadurch nur noch wenig. Norbert Stern starb am 14. Juli 1964. Er wurde 83 Jahre alt. Begraben wurde er auf dem Münchner Nordfriedhof.

Eine Überraschung war für Benz, als sich nach der Veröffentlichung seines kleinen Buches eine Délia Constantin aus der Schweiz bei ihm meldete und sich als Enkelin von Norbert Stern vorstellte. Denn Stern hatte nicht nur zwei Söhne aus seiner geschiedenen Ehe, die beide vor ihm starben, sondern eine uneheliche Tochter.

Die Enkelin Délia Constantin begegnete ihrem Großvater zwei Mal – doch er wurde ihr beim ersten Mal als Onkel vorgestellt

Auch Délia Constantin kam am Sonntagabend nach Dettensee und wurde freundlich empfangen. Sie war ihrem Großvater zwei Mal begegnet, allerdings wurde er ihr beim ersten Mal als Onkel vorgestellt.

Birgit Kipfer, Sprecherin des Vereins "Gegen Vergessen – für Demokratie" in Baden-Württemberg", und Heinz Högerle vom veranstaltenden Rexinger Synagogenverein dankten Wolfgang Benz für sein Engagement und dafür, dass er sich auf den Weg nach Dettensee gemacht hatte. Auch Vereinsmitglied Albert Bodenmiller wurde gewürdigt, hatte er doch den Kontakt zum Berliner Historiker hergestellt. Ortsvorsteherin Ute Albers sagte mit einer Flasche Dettenseer Schloss-Sekt und der Ortschronik Dankeschön. In der heutigen Zeit mit den Geschehnissen beispielsweise in Chemnitz seien solche Vorträge wichtiger denn je.