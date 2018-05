Horb a. N. Aufwertung für die Neckarstraße

Horb. Wolfgang Kronenbitter, Leiter des Baurechtsamtes der Stadt Horb, sagt: "Das Projekt von Tobias Waldmüller ist das zweite erfolgreiche im Sanierungsgebiet Fruchtkasten. In einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen uns und dem Investor ist es gelungen, die Neckarstraße ein Stück weiter aufzuwerten!"

Denn: Das Gebäude, in dem Waldmüller seine Praxis hat und in dem unten im Erdgeschoss das Schuhhaus Häffner ist, stammt aus den 70er Jahren. Im Rahmen der Sanierungsvereinbarung mit dem Rathaus wurde vereinbart, dass es jetzt von innen gedämmt wird und Energie-Spar Fenster bekommt. Waldmüller: "An dem Haus, welches mir und meinen beiden Brüdern gehört, wurden so die Versäumnisse der 70er-Jahre beseitigt."

Laut Baurechtsamtsleiter Kronenbitter hatte es im Februar diese Jahres drei Vereinbarungen für das Sanierungsgebiet gegeben. Gesamt-Investitionssumme dieser drei Projekte: 1,7 Millionen Euro. Waldmüllers Projekt – eines davon.