Horb a. N. Aufwärtstrend bei Citygutschein

Kassenverwalter Michael Lang konnte anschließend von einer dynamischen Entwicklung in Punkto Citygutscheine berichten. Für insgesamt 43 700 Euro wurden 2018 Citygutscheine gekauft. Dies entspricht in etwa einer Verdoppelung zum Vorjahr, berichtete Lang. "Und dies ist Geld, das auf jeden Fall im Horber Handel bleibt."

Vor vier bis fünf Jahren hätte man sich nicht vorstellen können, dass man so viel Geld für den Horber Handel in Umlauf hat. Für knapp 29. 000 Euro wurden die Gutscheine in den Horber Geschäften eingelöst, so Lang weiter, der einen Aufwärtstrend in der Akzeptanz des Citygutscheins sieht.

Lang konnte neben der Erfolgsgeschichte der Citygutscheine auch noch von einem guten Kassenbestand berichten. Sein Kollege Michael Laschinger, wie Lang bei der Kreissparkasse Horb-Freudenstadt beschäftigt, füllte die Kasse noch ein bisschen mit einer Spende auf, die das Geldinstitut zur Verfügung stellte.

Citymanager Thomas Kreidler sorgte wenig später für Heiterkeit im Raum, als er versprach, sich bei seinem Jahresbericht zu beeilen. Schon allein seinem Aufgabenbereich geschuldet, nahm sein Bericht natürlich den größten Teil dieser Hauptversammlung ein.

In bunten Bildern, die er per Beamer auf eine Leinwand projizierte, ergänzt durch einen ausführlichen, frei gehaltenen Vortrag, ließ er das Jahr Revue passieren.

Er berichtete von all den Events, die im zurückliegenden Jahr Horb ein wenig attraktiver machen sollten. Er konzentrierte sich jedoch nicht nur auf die Vergangenheit sondern wagte auch einen Blick in die Zukunft. So soll die Veranstaltung "Glühende Advent", die laut Kreidler "nicht gerade durch die Decke ging" in diesem Jahr durch den Event "Horb tanzt", der am 26. Juli stattfindet, ersetzt werden.

Aktuell hat der Verein 118 Mitgliedsfirmen. "Das ist der höchste Stand bislang", freute sich Kreidler, der in 2018 ein Dutzend Neumitglieder begrüßen durfte.

Thomas Kreidler wurde für seine Arbeit nicht nur vom Vorstand der Cityinitiative gelobt, sondern Oberbürgermeister Peter Rosenberger zeigte sich in seinem Grußwort davon überzeugt, dass sich gezeigt habe, dass man einen Citymanager braucht. "Einer, der auch mal verklemmte Türen aufbekommt." Das Stadtoberhaupt freute sich, das die Wirtschaft derzeit brummt und boomt und der Gemeinderat bei der Stadtentwicklung – aktuell das Areal um den Fruchtkasten – mitzieht. Er zeigte sich überzeugt, dass man auf dem richtigen Weg ist. "In Horb ist so richtig Schwung drin – doch jetzt müssen alle mitziehen", lautete sein Appell.

In der abschließenden Diskussionsrunde bemängelte ein Mitglied unter anderem, dass in den "Activ-Arkaden" mit falschen Öffnungszeiten geworben wird. "Auf der Internetseite sind als Kernöffnungszeiten werktags 10 bis 20 Uhr angegeben – das stimmt jedoch nicht", so der Hinweis des aktiven Mitglieds. Er habe am Nachmittag noch nachgeschaut und kaum ein Geschäft hätte bis 20 Uhr geöffnet und einige seien ganz zu. Zudem würde die Rolltreppe auch nicht funktionieren.

Auch Thomas Kreidler reklamierte, dass die Beschilderung innerhalb des Gebäudes eine sarkastisch gesagt eine "Meisterleistung" sei. Von Seiten der Vereinsführung war man zwar bemüht, eine plausible Erklärung für diese Situation zu finden, doch über die Anmerkung, dass so ein Projekt "drei bis vier Jahre Anlaufzeit braucht, bis sich alles eingespielt habe und man sich mit den Verantwortlichen kurzschließen wolle", kam man nicht hinaus. Für den Beschwerdeführer war dies keine befriedigende Antwort, wie er im persönlichen Gespräch betonte.

Ganz so Paletti scheint dann doch nicht alles in der Horber Geschäftswelt zu laufen, so die Erkenntnis, wenn man aus den vielen positiven Meldungen auch die leisen Zwischentöne der Kritik herausfilterte.