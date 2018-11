Horb a. N. Auftakt-Walzer für neues Tanzen

Den Impuls, den die Tanz-Szene gibt, ist der zeitgenössische Tanz. Bei der Veranstaltung "All You Can Dance" am Freitag, 30. November, um 20.30 Uhr geht es los mit der Aufführung des Tanzstückes "Global Citizen: Der erste Schritt". Danach gibt es einen Workshop mit den Tänzerinnen Elisabeth Kaul und Tess Lucassen. Zum Schluss gibt es die Tanzparty. Mit dabei: Ginger Streibig, Inhaberin der gleichnamigen Tanzschule. Sie sagt: "Ich finde diese neue Kooperation ganz toll. Schon beim ersten Mal war das All You Can Dance eine gute Veranstaltung. Und ich hoffe natürlich, dass sich aus diesem Impuls etwas für die Tanzszene in Horb ergibt und wieder die Neugier der Menschen auf das Tanzen weckt."

Pina Bucci, eine der Tanz-Urgesteine des Klosters, ist auch begeistert von der neuen Kooperation: "Ich hoffe, dass wir mit diesem neuen Projekt die Tanzszene weiter im Kloster etablieren. Es ist sicherlich ein Anreiz für Tanzbegeisterte, Neues dazuzulernen."

Bei der Premiere vor einem Jahr, so erzählt Angelika Recklebe vom Projekt Zukunft, haben zwei Tänzerinnen der Ginger Girls und die Salsa-Tänzer aus dem Kloster eine lange Tanzparty veranstaltet: "Jeder durfte damals eigene Sachen vorführen. Die Party ging sehr lang."

Auch Zuschauer sind am Freitag willkommen –­ ab acht Jahren. Der Eintritt ist frei.