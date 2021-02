1 Geht es nach dem Ortschaftsrat, soll die Hartmannstraße wieder für den Einbiegeverkehr freigegeben werden. Foto: Morlok Foto: Schwarzwälder Bote

Ortschaftsrat: Diskussion über Öffnung der Straße

Horb-Bildechingen. Und wieder einmal sorgte die Hartmannstraße im Bildechinger Ortschaftsrat für Aufregung.

Dieses Mal ging es um einen Bauantrag einer Anlieger-Familie die, wenn man vom Dorf her kommt, am oberen linken Ende der Hartmannstraße bauen möchte. Das alte Bestandsgebäude ist schon längst abgerissen und die Besitzer möchten so schnell wie möglich neu bauen. Wenn da nur nicht das Problem mit der Öffnung der Hartmannstraße für den ausfahrenden Verkehr wäre.

Durch den Umstand, dass das Eckhaus – mehr ein Schuppen – abgerissen wurde und nun eine Sichtachse von 70 Metern in Richtung des vom Ort kommenden und nach Horb fahrenden Verkehrs freigeben ist, kam die Verkehrsschau im Herbst 2020 zu dem Schluss, dass man die Hartmannstraße unter ganz bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen könnte.

Momentan steht dort noch eine Hecke, die die Sicht einschränkt, doch die wird zurückgeschnitten, betonte Ulrich Beuter damals, der bereits mit dem Besitzer des Grundstücks gesprochen hat. Der Ortsvorsteher fügte in der September-Sitzung 2020 auch an: "Aus meiner Sicht muss die Straße nicht geöffnet werden, doch wir könnten sie jetzt auf Grundlage des Baurechts wieder öffnen." Es läge zwar ein Bauantrag für das freie Grundstück vor, doch der zukünftige Bau würde die Sicht nur minimal einschränken. Dem ist jetzt leider doch nicht so.

Im Bauantrag, der bei der jüngsten Sitzung wieder dem Ortschaftsrat vorgelegt wurde, ist die Sichtachse, die man zwingend braucht, um die Ausfahrt Hartmannstraße genehmigt zu bekommen, nicht mehr gegeben. Im Gegenteil, die Sicht wird jetzt durch einen Garagenneubau versperrt. "Das ging nicht anders", gab die Bauherrin auf Nachfrage durch den Ortsvorsteher zu verstehen. "Die geplante Bodenplatte sitzt direkt auf einem Gewölbekeller und unser Statiker hat die ursprüngliche Planung nicht frei gegeben", begründete sie die Planänderung. Ulrich Beuter, der sich sichtlich über das Vorgehen ärgerte, weil man den Bauantrag gestellt hatte, ohne vorher mit ihm zu sprechen und der zudem weiß, dass in den nächsten Wochen eine außerordentliche Begehung dieses Areals durch die Verkehrsschau stattfindet, ist sich sicher, dass man die Garage auch einen Meter weiter von der Straße weg bauen könnte. Er riet deshalb dem Ortschaftsrat, den Bauantrag in seiner vorliegenden Form abzulehnen.

Auch Rat Uwe Rebmann unterstrich nochmals, dass es ein großes Anliegen der Bewohner des alten Ortskernes sei, dass die Hartmannstraße wieder für den ausfahrenden Verkehr geöffnet wird. Rat Edwin Zimmermann fand es zudem schade, dass das Bauamt in Horb diesen Umstand nicht berücksichtigt habe. "Jetzt muss wieder nachgebessert werden. Das kostet die Bauherren Zeit und Geld."

Mit neun Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen stimmten die Ratsmitglieder letztendlich gegen den vorliegenden Bebauungsplan und schickten dieses Projekt in eine weitere Planungsrunde.