Horb a. N. Auf Weltreise mit Hans Spielmann

Der Liedermacher und Straßenmusikant aus Tübingen, Hans Spielmann, lädt ein zu einer fröhlichen Reise durch viele Länder der Erde. "Halli, hallo, jetzt geht es los!" So wird er Kinder, aber auch Eltern und Großeltern zum Lauschen, Spielen und Tanzen auffordern.

Die Lieder fügen sich zusammen zu einer aufregenden Reisegeschichte. Zuerst muss der müde Kapitän aufgeweckt werden, dann wird der sagenhafte Meckertroll in Norwegen besucht, später wird mit den Kängurus in Australien um die Wette gehüpft und mit den Navajo-Indianern die Reise der Steine im Fluss erlebt. Dem armen Lucio in Italien wird beim Autofahren geholfen, und schließlich geht man noch kurz auf einen Sprung in die afrikanische Tier-Disco.

Hans Spielmann versteht es, mit seiner Stimme, seinen Instrumenten und seiner Fantasie die Kinder zu begeistern. Das Liederstück geht etwa bis 14.45 Uhr.