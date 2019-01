Horb a. N. Auf verschiedenen Ebenen sichtbar

Zwei Jobs gleichzeitig: Ist das eigentlich ein Spagat? "Nein", lacht Gsell: "Für uns in Rottenburg ist es wichtig, auf verschiedenen Ebenen sichtbar zu sein. Einmal im Tourismusverband Schwäbische Alb. Dazu wollen wir den Benefit des Neckartal-Radwegs mitnehmen. Das ist allen Akteuren in Rottenburg – aber auch dem Neckar-Erlebnis-Tal – bewusst."

Das Bindeglied: der Radweg. Er führt durch Rottenburg über den Marktplatz, geht durch Starzach, Eutingen, Horb und Sulz –­ die Mitgliedskommunen des NET.

Gsell: "Der Neckartalradweg ist bei uns am schönsten: Hier gibt es keine Schifffahrt mehr, man kann die Eisvögel beobachten oder zuschauen, wie sich die Blindschleichen sonnen. Deshalb lässt sich das Neckar-Erlebnis-Tal und die Tätigkeit für die WTG wunderbar verbinden. Es gibt ein großes Potenzial für Touristen rund um Rottenburg. Man kann uns durchaus als idealen Mittelpunkt sehen –­ für Ausflüge zum Shoppen in die Outlet-City Metzingen, nach Tübingen oder nach Stuttgart. Oder zum Entspannen nach Glatt oder auf die Weitenburg. Die Kulturtankstelle in Börstingen ist anders als das Römische Museum in Rottenburg. Man hat hier die Vielfalt und die Abwechselung –­ es ist nicht alles gleich."

Auch wichtig aus der Sicht von Gsell: Die Mitgliedschaft von Rottenburg im Tourismusverband Schwäbische Alb: "Rottenburg kann auch der Ausgangspunkt zu dieser Region sein. Das Schloß Hohenzollern oder das Kloster Bebenhausen sind auch Ziele, die man wunderbar von Rottenburg aus erreichen kann."

Und Rottenburg profitiert davon. Laut Gsell sind die Zahlen der Tagesgäste und der Übernachtungsgäste um zehn Prozent gestiegen. Das Problem in Rottenburg: Die Stadt könnte durchaus noch neue Hotels gebrauchen. Gsell: "Aber es ist schwierig, Investoren zu finden."

Die Doppelrolle: Eine Frau, die beides schafft. Und auch beim NET gibt es großes Lob für die neue Vorsitzende. Von ihrem Vorgänger: Horbs Wirtschaftsförderer Axel Blochwitz war lange Jahre Vorsitzender. Er sagt: "Es ist toll, zu sehen, wie die jungen Leute mit ganz neuen Ideen und Schwung den Verein beleben."