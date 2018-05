Horb a. N. Auf Entdeckungstour im Glaswald

Die kinderwagentaugliche Strecke von fünfeinhalb Kilometer Länge wurde von den 15 Erwachsenen und 14 Kindern sehr gut bewältigt, teilt der Schwarzwaldverein mit. Das Grillen an der Feuerstelle war für die Kinder das Highlight. Während die Eltern sich im Schatten erholten, wurde der geplante Spielplatzbesuch durch das Toben im Wald eingetauscht. Aufgrund der langen Warteschlange an der Eisdiele, wurde dieser Abschluss auf die nächste Familienwanderung vertagt. Diese ist für Sonntag, 17. Juni, geplant. Ranger Fritz Ziefle führt die Kinder auf den Urwalderlebnispfad Bärlochkar bei Enzklösterle. Kinder, "Familien und Gäste sind immer herzlich willkommen", so der SWV.