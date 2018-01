Horb-Rexingen (ew/aw). Die "Muggaverbrenner" veranstalteten am Samstag im Rahmen ihres Jubiläumswochenendes (10 Jahre Lochbronnahexa und 15 Jahre Muggaverbrenner) ihr allererstes Kindertanzfestival in der Johanniterhalle. Ein Spaß vor allem für die kleinen Narren, die ihren Eltern, Verwandten und Besuchern ein unterhaltsames Bühnenschauspiel boten. Der Auftakt gehörte der Narrengarde "Mohopser" aus Göttelfingen mit ihrem "Gardemarsch", bevor Moderator Michael "Zipfel" Kronenbitter alle Kinder zur ersten Tanzrunde auf die Bühne bat. Für die Musik sorgten die DJs Ralph Müller und Manuel Bastian (RMP-Eventservice), die auch die Bühnentechnik betreuten. Der Moderator mutierte zu einem wahren Animateur, der den Kindern die passenden Choreografien zur Tanzmusik präsentierte, während sich die jungen Tänzerinnen und Tänzer mit Eifer und Begeisterung beteiligten. Von der "Süßigkeiten-Hexe" Iza wurden die jungen Akteure zudem mit einem Bonbon-Regen auf der Bühne belohnt, der gute Laune garantierte. An diese knüpfte der Showtanz der "Brechaloch Hexa" zu dem Titel "Can’t Stop the Feeling" (Justin Timberlake) nahtlos an und hielt die Stimmung des Publikums weiterhin auf dem Höhepunkt. Für Abwechslung sorgten die Tanzeinlagen der Grundschüler von Rexingen die damit ferner bewiesen, dass sich der amerikanische Volkstanz "Square Dance" auch zum Tanzen auf Schlagertitel eignet.