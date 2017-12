Horb a. N. Auf dem Weg zur Krippe

Mit einer Fahrt ins Theater nach Herrenberg haben die Erzieherinnen die Kinder überrascht. Im Puppentheater wurde das Stück "Matti sucht das Weihnachtslicht" angeschaut.

Gerade an Weihnachten ist es auch wichtig, dass man an die Menschen denkt, denen es vielleicht nicht so gut geht und die sich auf Weihnachten nicht so sehr freuen können. Dies wurde den Kindern ebenfalls mit einer Adventskalenderaktion vermittelt. Zu dieser Aktion kam Rüdiger Holderried von der "Tafel Carisatt" in Horb zu Besuch und hat den Kindern erklärt, was und für wen der Tafelladen ist. Gemeinsam mit den Eltern, haben die Kinder haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel im Kindergarten gesammelt und diese an diesem Tag Rüdiger Holderried mit in den Tafelladen gegeben.

Am letzten Kindergartentag vor Weihnachten freuten sich die Kinder über den Besuch der Mamas. Nachdem die Kinder ihre Weihnachtsgeschenke ausgepackt hatten, wurden mit Keyboardbegleitung von Daniel Steimle gemeinsam Weihnachtslieder gesungen und alle konnten sich so auf Weihnachten einstimmen.