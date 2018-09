Horb a. N. Auch Region beweist: #wirsindmehr

Mit zwei Mitstreitern machte sich Christian Ott, Leiter der Horber Lautpegel-Musikschule, am Montag auf den Weg nach Chemnitz. Auch er war baff über die Menschenmassen: "Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute hinfahren. Darum habe ich gesagt, dass ich da hinmuss." Vor der Bühne stand der Musiklehrer, der in Horb die Konzertreihe "Rock gegen Gewalt" aus der Taufe hob, dann in prominenter Runde – nur etwa zehn Meter entfernt vom Bundestagsabgeordneten Anton Hofreiter (Grüne). Genau das war aus Otts Sicht aber ein Manko des #Wirsindmehr-Konzerts: "Warum ist er nicht vor auf die Bühne gegangen? Schade, dass kein ernstzunehmender Politiker gesprochen hat. Ich hätte mir mehr vernünftige politische Statements gewünscht. Ich würde nicht jede Aussage unterschreiben, die da von der Bühne kam." Denn keinen Sinn mache es aus seiner Sicht, "in die andere Richtung zu hetzen". Am besten gefiel Ott hingegen ein Satz, der ausgerechnet von der umstrittensten Band des Konzerts kam: Feine Sahne Fischfilet. "Ich bin kein Fan der Band, aber ich fand die klare Botschaft des Sängers gut: Es ist egal, wer wen mit einem Messer absticht – er ist ein Arschloch", sagt der Musikschulleiter, der sich auch über die bunte Mischung des Publikums freute: "Es war alles da. Vom Punk mit Iro und Antifa-Fahne bis zum typischen Festival-Gänger, der politisch nicht unbedingt aktiv den Mund aufmacht." Um 4 Uhr in der Nacht kam Ott mit seinen Mitstreitern schließlich wieder in Horb an. "Bürgerpflicht erfüllt", unterstreicht Ott.

Leonie Sayer

Auch eine Exil-Horberin war in Chemnitz dabei: Leonie Sayer. Die 22-Jährige lebt seit neun Monaten in Mainz und studiert dort Politikwissenschaften und Philosophie. Sie sagt: "Es war ein unglaublich überwältigendes Gefühl, in dieser Menschenmasse zu stehen und zu wissen, dass uns das selbe Motiv bewegt: laut zu werden gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Ich glaube, dass jüngste Bilder des rechten Aufmarsches wie die aus Chemnitz viele Leute zum Aufwachen gebracht haben." Sayer, die in Chemnitz ebenfalls unweit vom Grünen-Politker Hofreiter vor der Bühne stand, macht deutlich: "Ich glaube, dass es viele Menschen gab, die lange unpolitisch waren und jetzt wirklich den Ernst der Lage begriffen haben. Dieses Gefühl hatte ich bei #wirsindmehr. Es hat Menschen aus allen möglichen Spektren vereint und gemeinsam sind wir nicht nur mehr, wir haben auch unglaubliches Potential, etwas zu bewegen." Die 22-Jährige hofft nun, dass das Signal, das mit dem #Wirsindmehr-Konzert in Chemnitz ausgesendet wurde, ebenso in Horb ankomme: "Das Wichtigste ist, dass die Menschen aufstehen, laut werden. Immer und immerzu, wenn sie im Alltag mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit konfrontiert sind. Nächstes Jahr sind Kommunalwahlen in Horb und es gibt keine wichtigerere Zeit als die allgegenwärtige, von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Die AfD ist auch in Horb und den umliegenden Teilorten verteten. Das Gefährlichste – und das hat man auch in Chemnitz gesehen – ist, diese Partei, ihre Ideologien und ihre Anhänger zu unterschätzen."