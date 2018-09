Horb a. N. Auch nächstes Jahr wird gevespert

Natürlich sei die Anzahl der Besucher nicht mit der Anzahl in den Wintertagen zu vergleichen, aber das sei auch den Terminen und den Räumlichkeiten geschuldet. "Wenn wir eine ganze Woche da sind, können sich die Menschen besser drauf einstellen und sich eher mal Zeit dafür nehmen, als wenn es nur ein einziger Tag im Monat ist", hebt Holderried den Unterschied zur Vesperkirche im Winter hervor. Und auch die Räumlichkeiten spielen eine Rolle: Das geräumige Steinhaus bietet im Winter Platz für weitaus mehr Besucher als die wenigen Bänke am Neckar im Sommer. Allerdings gehöre auch dies zum Konzept. "Wir haben natürlich auch so eng bestuhlt, damit eine Gemeinschaft entsteht", verrät der Organisator. Das sei es auch, was die Vesperkirche so besonders mache: "Es kommen oft die gleichen Leute, es hat sich sogar schon eine richtige Sommer-Vesperkichen-Familie gebildet, die auch ab und zu selbst noch etwas zu Essen mitbringt und sich gut versteht", freut sich Holderried.