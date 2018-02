Horb a. N. Auch am Hockenheimring kennt man den MSC

H orb-Grünmettstetten. Die Mitgliederzahlen zeigen aufsteigende Tendenz: 149 Mitglieder zählt der junge MSC bereits, davon sind 112 gemeldete ADAC-Mitglieder. Vor allem hob Gaiser die besondere Kameradschaft unter den Mitgliedern hervor: Viele Mitglieder beteiligen sich an den motorsportlichen Aufgaben des Vereins. So sicherten die ausgebildeten Strecken-Marshalls des Vereins auch im vergangenen Vereinsjahr die Rallye­strecken der meisten in Württemberg stattfindenden Veranstaltungen ab. Der Einsatz führte die Mitglieder sogar ins saarländische St. Wendel, wo eine Wertungsprüfung des Weltmeisterschaftslaufs (WRC) der Deutschland-Rallye abgesichert wurde. Auch auf dem Hockenheimring wurden die Helfer des MSC freudig begrüßt und eingesetzt.

Als unangenehme "Konkurrenz" wird der MSC wohl von dem weitaus älteren Automobilclub (AC) Horb betrachtet: Wie sonst ist es zu erklären, dass sich die Verantwortlichen des AC Horb einer Kooperation mit dem MSC verweigern? Um den Jugendlichen im Verein ein Kart-Training zu ermöglichen, stellte der MSC einen offiziellen Antrag an den "Partner"-Club in Horb, um deren vereinseigenen Übungsplatz gegen Gebühr nutzen zu dürfen. Dieses Ansinnen habe der AC Horb jedoch abgelehnt. Der Jugendleiter des MSC, Jochen Gaiser, bedauerte die Entscheidung und Absage des AC Horb: "Uns allen sollte klar sein, dass die Aktiven der ADAC-Ortsclubs gemeinsam arbeiten sollten, um Motorsport zu fördern und betreiben zu können", sagte er. "Nur gemeinsam sind wir stark." Damit könnte Gaiser Recht haben, denn landauf und landab fehlen den ADAC-Ortsclubs die Mitglieder. Inzwischen gilt Motorsport in jeglicher Form beinahe schon als "exotische Sportart" und ist in vielen Gebieten Württembergs sogar schon ausgestorben. Konkurrenz belebt jedoch das Geschäft – inzwischen ist die Anzahl der Mitglieder des MSC nahezu gleich wie beim "großen Bruder" in Horb angewachsen, der laut letzter Hauptversammlung im Januar 163 Mitglieder auswies.

Das Thema war aber dann auch schnell "abgehakt", da bereits vor der Anfrage klar gewesen sei, dass der AC Horb eine Absage erteilen würde. Die Verantwortlichen des MSC zeigen dennoch keinen Groll und widmen sich der intensiven Suche nach einem geeigneten Trainingsgelände.