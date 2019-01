Horb a. N. App kommt von "hoscht mer äppes?"

Horb. Zwischenzeitlich kann Del Core auf solche Sperenzchen verzichten. Seit er seine roten Schuhe – sein Markenzeichen, sein Eyecatcher – trägt, heißt er, wie er getauft wurde und schwätzt, wie er es in seiner Heimatstadt Rottweil gelernt hat.

Und er erzählt nicht irgendeinen mühsam erfundenen Blödsinn, sondern packt den Wahnsinn, den das Leben schreibt, in ironisch heitere Geschichten, die jeder schon einmal in dieser oder ähnlicher Form erlebt hat.

Gleich zu Beginn seines Auftritts in der mit gut 1300 Personen besetzten Hohenberghalle machte er per Applausometer eine Abfrage über das Durchschnittsalter der Besucher. Der jüngste Zuhörer war neun Jahre jung, der Älteste 89. Und der Rest bei diesem Mehrgenerationenauftritt irgendwo in der Mitte. Die Besucher erfuhren auch sofort, warum Del Core kein politisches Kabarett macht. "Weil Politik an sich schon lustig genug ist." Als Beispiel brachte er die Demonstrationen von in Deutschland lebenden Türken, die für Erdogan sind. "Das ist, als wenn Freilandhühner für Käfighaltung demonstrieren." Politik ist seiner Meinung ungefähr so, wie wenn jemand in einen stockdunklen Raum geht, in dem kein Hund ist und wenig später ruft: "Ich hab‘ ihn".