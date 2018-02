Horb a. N. Anzahl der Schüler soll sich bis 2020/21 fast verdoppeln

Derzeit betreuen zwei Vollzeitkräfte, eine kirchliche Lehrkraft und eine Mitarbeiterin in Teilzeit insgesamt 35 Kinder an der Außenstelle in Bittelbronn. Momentan werde noch in zwei jahrgangsgemischten Klassen (eins und zwei sowie drei und vier) unterrichtet, wobei im kommenden Schuljahr voraussichtlich drei Klassen eingerichtet werden können, stellte Geiger in Aussicht. Ab dem Schuljahr 2020/21 seien sogar vier Klassen möglich, wenn sich die Schülerzahlen entsprechend der Prognose entwickeln. Diese sagt aus, dass sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler bis dorthin fast verdoppeln wird.

Anschließend erläuterte Geiger die Aktivitäten und Angebote an der Grundschule Bittelbronn. Neben der Teilnahme an diversen Wettbewerben, wie Jugend trainiert für Olympia, Horber Schwimmtage oder einem Mathematik-Wettbewerb der Humboldt Universität Berlin (Känguruwettbewerb) besuchen die Schüler regelmäßig kulturelle Veranstaltungen. Auch außerordentliche Veranstaltungen, wie Ausflüge, Lehrgänge und Fasnetsfeiern stehen im Programm der Grundschule. Einige dieser Aktivitäten werden zusammen mit der Grundschule Dettingen ausgeübt.

Geiger bedauerte hierbei, dass die Buskosten von 100 Euro pro Fahrt vom knappen Schulbudget getragen werden müssen. Hierbei wäre ein Schulförderverein sicherlich hilfreich. Dieser wurde jedoch im Jahr 2010 mangels Mitglieder aufgelöst. Ferner steht die GS in Kooperation mit der Jugendmusikschule Horb, dem Martin-Gerbert-Gymnasium sowie den Johannitern Nagold. Dadurch besteht für die Schüler die Möglichkeit, an einer Bläserklasse, Streitschlichter-Ausbildung oder Ausbildung zum Schulsanitäter teilzunehmen. Geiger bemängelte das Fehlen eines zweiten Fluchtweges an der Grundschule. Ferner gebe es in der Halle der Schule keine Anbindung an das Warnsystem, welches im Falle einer Amok- oder Brandgefahr ausgelöst werden sollte. "Die Türen der Zimmer lassen sich auch noch nicht von innen verriegeln", monierte die Schulleiterin und verdeutlichte: "Das ist seit vielen Jahren bereits Vorgabe."