Horb a. N. Anwohner genervt von Hochbrücken-Baustelle

Das ist ein heißes Gesprächsthema in der Ortschaft: Seit Wochen, so berichten Anlieger, steigen von der Hochbrücken-Baustelle riesige Staubwolken auf. Die Folge, so berichten Nordstetter: "Wir als Anlieger in der Alemannenstraße und im Horber Gässle haben jede Menge Dreck und Staub von diesen Wolken an unseren Häusern. Und das, seitdem die Bauarbeiten auf der Hochbrücke wieder angefangen haben. Wir fragen uns, wer für die Reinigungskosten aufkommt. Und ob das wirklich sein muss."