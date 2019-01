Horb a. N. "Anwälte der Natur sind unerwünscht"

Straubs Meinung dazu: "Dass ein Gewerbegebiet, das eine intakte Kulturlandschaft ersetzt und für das man 17 Hektar Wald mit über 150-jährigen Eichen roden muss, ein schwerer Eingriff in die Natur ist, leuchtet eigentlich jedem halbwegs natursensiblen Menschen ein. Dass die Stadtplanung aber ein solch gestörtes Verhältnis zur Natur hat und darauf wirklich eine Antwort erwartete, wollten wir eigentlich nicht unterstellen. Daher hielten wir dies nicht für eine ernsthafte Frage, sondern für eine Floskel, um uns bezüglich der geforderten Beteiligung am Verfahren zu vertrösten."

Ansonsten habe der Nabu Horb von der Stadtverwaltung trotz erneuter Anfragen am 12. Oktober (Bitte um Gespräch) und am 12. Dezember 2018 (Antrag auf Anhörung im Gemeinderat) bisher keinerlei Informationen über den Umfang des geplanten Eingriffs bekommen. Der Nabu Horb habe vergeblich darauf gewartet, dass er von der Stadtverwaltung konkretere Informationen zur Planung und den laufenden Untersuchungen erhält und auf Augenhöhe am Verfahren beteiligt wird.

Straub führt aus: "Wenn Herr Rosenberger nun behauptet, eine Anfrage zur Standorteignung an den Nabu Horb gestellt zu haben, bereitet mir das ernsthafte Sorgen bezüglich seiner Sensibilität für die Natur. Dazu passt leider auch der Maulkorb, den er dem Nabu Horb in der Gemeinderatssitzung im Dezember verpasst hat. Anwälte der Natur sind bei der Stadtspitze unerwünscht. Umwelt-, Natur- und Artenschutz passen nicht in seinen Masterplan 2050."

Entsprechend verschwenderisch ist Horb auch im Flächenverbrauch – argumentiert Straub. Er nennt Details: "Mit 15,1 Prozent ist er um zirka 55 Prozent höher als im Landkreis Freudenstadt (9,8 Prozent). Ich hoffe, dass der neue Gemeinderat nach der Wahl im Mai mehr Wert auf den Schutz und Erhalt unser Natur, Landschaft und Heimat legt und hier deutliche Grenzen setzt."