Horb a. N. Anonymer Anti-Corona-Flyer landet in Briefkästen

Im Impressum der Internetseite steht ein gewisser Björn Köhler, offenbar ein Ingenieur mit Büro im niedersächsischen Winsen an der Aller. Der wiederum verlinkt Gruppierungen, anscheinend von Ärzten und Wissenschaftlern, die sich gegen die Corona-Maßnahmen wenden. Zudem veröffentlich Köhler angeblich "verschwiegene Dokumente". Beispielsweise eine aktuelle Empfehlung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte.

Selbst ernannter Ausschuss

Darin gibt die Behörde den Hinweis zu sogenannten Communitymasken, also einem selbst genähten Mund-Nasen-Schutz, dass eine Schutzwirkung in der Regel nicht nachgewiesen sei. Aber sie schreibt eben auch: "Durch das Tragen können Geschwindigkeit des Atemstroms oder Speichel-/Schleimtröpfchenauswurfs reduziert werden." Zugleich gibt das Bundesinstitut den Hinweis, dass diese Masken tatsächlich nur im privaten Bereich zum Einsatz kommen sollen, und nicht als Medizinprodukt. Das allerdings liest nur, wer sich den ganzen Bericht des Bundesinstituts heraussucht und zu Gemüte führt. Auf der Seite ist lediglich der Ausschnitt zu lesen, der offenbar deren Betreiber überzeugt hat.

Auf dem Flyer aus Nordstetten heißt es weiter: "Wussten Sie schon, dass es laut Robert Koch Institut seit der KW 16 keinen Nachweis von SARS-CoV 2 mehr gab?" Was fehlt: Die Kalenderwoche 16 begann am 13. April. Genauso der Hinweis, dass der aus dem Zusammenhang gerissene Satz aus einer Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom 25. Juni stammt. Er bezieht sich lediglich auf Erkenntnisse der Arbeitsgemeinschaft Influenza. Die erfasst stichprobenartig Rachenabstriche aus ausgewählten Arztpraxen. In Kalenderwoche 25, sie wird in dem Dokument genannt, waren es lediglich 40 Proben.

Auch das liest nur, wer sich die Mühe macht, nicht nur den aufgedruckten QR-Code einzuscannen, sondern auch den ganzen Lagebericht des RKI zu lesen. Zumal es dort zwei Absätze weiter heißt: "Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt als hoch ein, für Risikogruppen als sehr hoch." Diese Einschätzung galt übrigens auch für den gestrigen 19. August.

Das Schreiben in Nordstetten verweist darüber hinaus auf einen sogenannten Corona-Ausschuss, der sich nach eigenen Angaben der "unabhängigen, transparenten und evidenzbasierten Analyse" verschrieben hat. Laut der Internetseite, die viel professioneller wirkt als die zuerst genannte, leiten vier Juristen – zwei Rechtsanwältinnen und ein Rechtsanwalt aus Berlin sowie einer mit aus Göttingen – diesen Ausschuss. Den Corona-Virus halten sie nach eigenen Angaben nicht für gefährlicher als eine Grippe.

Anders als der anonyme Briefeschreiber nennen die vier Juristen ihre Namen und zeigen sich vor der Kamera. In ihren Sitzungen, die Videos stehen online, unterhalten sie sich mit Experten. Ein regelmäßiger Gesprächspartner ist dabei Wolfgang Wodarg. Der Mediziner saß einst für die SPD im Bundestag und fiel zuletzt mit Äußerungen über die Corona-Situation auf. Etwa: "Eine Pandemie, die Menschen in diesem Jahr vermehrt erkranken lässt, findet schlicht nicht statt." Oder: Dass die Corona-Situation in Norditalien so unkontrollierbar war liege nicht am neuen Virus, sondern am "Umgang mit der Panik". Diese habe zu krisenhaften Versorgungsstörungen, Fehlbehandlungen und zu entsprechenden Opfern unter Geschwächten oder Fehlversorgten geführt.

Offenbar entspricht das der Meinung des Anonymen-Flyer-Verteilers. Wer auch immer er ist.