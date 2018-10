Horb a. N. Angenendt ist neue Begleiterin

Raphaela Lehmann, vom Pastoralteam und eigens als Ehrenamtskoordinatorin in der Seelsorgeeinheit Horb angestellt, hat Angenendt im Frühjahr "entdeckt". Mit ihr hat Diakon Klaus Konrad nun Unterstützung, ganz so wie es auch in allen anderen Kirchengemeinden für die pastoralen Ansprechpartner der Fall ist. Zu den Oberminis gehören: Niklas Danninger, Florian Marx, Lea Wütz, Jessica Pustelnik, Alena Danninger, Rita Lahdo, William Thomalla und Julius Dettinger, Paul Hug, Carolin Studir und Diakon Konrad. Angenendt steht auch mit dem katholischen BDKJ-Jugendreferat in Verbindung und hat vergangene Woche die Runde geleitet. Jetzt wird eine neue Mini-WhatsApp-Gruppe eingerichtet.

Die Oberminirunde findet immer freitags nach dem Hirschtreff statt. Am 26. Oktober machen die Minis bei der Fackelwanderung der Seelsorgeeinheit in Bildechingen mit. Am 16. November gibt es ab 18 Uhr im "Hirsch" einen Kinoabend, am 7. Dezember um 18 Uhr werden Waffeln gebacken und es gibt Kinderpunsch. Am 11. Januar wird ab 18 Uhr im "Hirsch" eine Neujahrs-Disco veranstaltet.

Die Minis suchen noch nach Betreuern für die Sternsingeraktion und auch für die Sternsinger, die diesmal am 6. Januar in der Kernstadt laufen.