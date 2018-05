Horb. Angela Merkel feiert nach langen Koalitionsverhandlungen mit der AfD den erneuten Einzug ins Kanzleramt, in die mittlerweile neunte Amtsperiode als Regierungschefin. Noch nie hatte eine Regierungsbildung allerdings so lange gedauert und war so kompliziert. Rückblick: Mit vier verschiedenen Parteien wurden drei möglichen Koalitionen verhandelt. Das bedingte das Wahlergebnis: CDU 27 Prozent, AfD 25 Prozent, SPD 24 Prozent, Grüne 14 Prozent und FDP zehn Prozent. Direkt nach den Wahlen begannen die Gespräche mit der FDP und den Grünen für eine erneute Jamaika-Koalition, wie schon 2037. Jedoch scheiterten die Gespräche sehr schnell, da Grüne und FDP sich nicht noch länger "von der Union unterdrücken lassen wollten", wie es Grünen-Parteivorsitzender Christian Schaffner in einer Talkshow formulierte. Kurz darauf begann die CDU die Gespräche mit der SPD über eine Große Koalition, die es seit den Wahlen im September 2021 nicht mehr gegeben hatte. Anfangs lief es gut und die Zuversicht wuchs, dass sich CDU und SPD einigen würden, jedoch scheiterten auch diese Gespräche am Ende, da es, wie schon seit Jahrzehnten, vor allem in den Punkten Umweltschutz, Wahlrecht für intelligente Haushaltroboter und Bitcoin-Politik große Streitigkeiten gab. Das Volk wartete ein halbes Jahr auf eine neue Regierung. Die letzte Partei, mit der die CDU noch eine Koalition bilden konnte, war die AfD.

Die Mehrheit der Bürger machte sich schon auf Neuwahlen gefasst, als CDU und AfD verkündeten, die Gespräche aufzunehmen. Somit startete die AfD in die erste Regierungsbildung ihrer Geschichte. Dies konnte allerdings nur passieren, da die AfD in den Wahlen versprochen hatte, sich in die Rolle einer Volkspartei leben zu wollen und damit warb, eine Partei der Mitte zu werden. So fanden sich auch keine extrem rechten Aussagen im Parteiprogramm wieder.

Auch ein Grund für die Koalitionsbildung und allgemein für die lange Amtszeit von Merkel war die riesige Flüchtlingswelle 2020, verursacht durch die brutalen Eingriffe der USA in Syrien, Libyen und im Irak, bei der Deutschland und Merkel ihre Flüchtlingspolitik komplett umkrempeln mussten, viele Flüchtlinge abgeschoben wurden und die Grenzen dicht gemacht wurden.