Horb a. N. Angeklagter: "Ich bereue es heute sehr"

Bei dem Abnehmer der Gesamtmenge handelte es sich um den Mann, der Ende vergangenen Jahres ebenfalls vom Horber Schöffengericht zu insgesamt 21 Monaten Strafhaft verurteilt wurde. Er hat mit seinem Kumpel das Haschisch in der gängigen Packungseinheit "Fuchs" (nicht ganz zwei Gramm) in der Gegend um den Horber Bahnhof verkauft.

Als er glaubte, dass ihn sein Kumpel verpfiffen hat, habe er ihn deshalb zweimal auf offener Straße abstechen wollen und habe zudem in seinem Drogenrausch zwei junge Männer im Kaufland so bedrängt, dass sie voller Angst ins Büro der Marktleiterin flüchteten.

Die Spur zum jetzigen Angeklagten führte über die Buchhaltung der beiden Dealer. Dort waren die 200 Gramm ebenso vermerkt wie der Kaufpreis von 2100 Euro, von denen man lediglich 500 Euro anzahlte.

Der ermittelnde Kriminalbeamte aus Freudenstadt ging dieser Spur nach und seine Ermittlungen führten ihn zu dem bis dato völlig unbekannten Lehrling aus der Nachbargemeinde.

Er habe bisher noch nie etwas mit Drogen zu tun gehabt und hätte gar nicht gewusst, auf welch schwerwiegendes Vergehen er sich da einlasse, behauptete der junge Mann. "Ich war in der Techno-Szene bekannt, habe mich zu diesem Drogendeal verleiten lassen und bereue es heute sehr. Wenn’s dumm läuft, habe ich mir damit sogar meine Zukunft verbaut", zeigte sich der Beschuldigte reumütig.

Kripobeamter bedauert, dass der Angeklagte seine Hintermänner in Stuttgart nicht verrät

"So, so, da kommt einfach irgendwer bei Ihnen vorbei, fordert von Ihnen, dass Sie Marihuana für ihn besorgen und Sie haben nichts Besseres zu tun, als nach Stuttgart zu fahren und dort Gras zu kaufen. Und das gleich in dieser Menge", zeigte sich die Vertreterin der Staatsanwaltschaft mehr als erstaunt. Sie betonte, dass sie dem Angeklagten diese Geschichte nicht glaubt.

Das Gericht folgte jedoch den Einlassungen des Beschuldigten, verzichtete auf die Einvernahme der drei Zeugen, die alle drei im Zusammenhang mit dieser Rauschgiftlieferung bereits strafrechtlich verurteilt wurden. Lediglich die Ausführungen des Kripo-Beamten hörte sich das Gericht noch zur Abrundung des Gesamtbildes an. Dieser bedauerte, dass der Angeklagte zwar weitgehendst geständig sei, jedoch seine Hintermänner in Stuttgart nicht verrät. "Und gerade die würden mich interessieren."

Da der Angeklagte keine einschlägigen Vorstrafen, sondern nur zwei kleiner Einträge in seinem Strafregister hat, einen bis dato relativ geraden Lebensweg nachweisen konnte und auch vor Gericht keinen schlechten Eindruck hinterließ, gab Richter Trick zu bedenken, dass in diesem Fall auch ein minderschwerer Fall angenommen werden könnte. Also keine zwingende Strafzumessung von mindestens einem Jahr Freiheitsentzug gefordert ist, sondern dass die Vertreterin der Staatsanwaltschaft in ihrem Antrag auch unter dieser Mindestgrenze agieren könne. Dies tat sie auch. Sie forderte acht Monate Freiheitsstrafe auf drei Jahre Bewährung. Sie verzichtete zwar auf die Einziehung der 2100 Euro Drogensumme, die man dem Beschuldigten noch abziehen hätte können, da er jedoch schon 1600 Euro Verlust gemacht hat, wollte sie jedoch auch eine direkt spürbare Strafe sehen und forderte deshalb eine Geldstrafe von 1200 Euro. "Damit Sie jeden Monat beim Blick auf Ihr Konto an diese Dummheit erinnert werden."

Der Verteidiger des Beschuldigten folgte in vielen Worten vollumfänglich diesem Antrag und das Gericht schloss sich nach längerer Beratung an.

Da beide Parteien – Staatsanwaltschaft und Beklagter – noch im Gerichtssaal ihren Rechtsmittelverzicht erklärten, ist das Urteil sofort rechtsgültig.