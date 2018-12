Horb a. N. Angebot wird teurer, aber nur "moderat"

Horb. Schon im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend hatten Elternvertreter gegen die geplante Änderung der Elternbeiträge protestiert (wir berichteten). Man bestrafe beispielsweise einkommensschwache Eltern, die gerade nur so viel verdienen, dass sie knapp über den Bedingungen des Horb-Passes lägen, der eine kostenfreie Betreuung ermöglicht. Die Stadt mache gezielt Politik gegen die Familien, die Wirtschaft und die Teilorte.

Stadt verspricht sich geringere Nachfrage

In der Gemeinderatssitzung machte Oberbürgermeister Peter Rosenberger aber klar, dass man von diesen Plänen nicht abrücken wolle. "Da wird unterschwellig suggeriert, dass wir was Schlimmes für die Kinder machen. Aber wir haben Jahr für Jahr 400 000 Euro in die Kinderbetreuung außerhalb der Kindertagesstätten investiert. Wir waren Vorreiter im Vergleich zu anderen Kommunen." Man könne es nun nicht mehr komplett kostenlos machen. "Wir haben jetzt händeringend nach einer guten Lösung gesucht. Selbst mit diesen Gebühren sind wir mit unseren Nachbarn nicht vergleichbar." Da Horb-Pass-Kinder weiter kostenfrei bleiben würden, sei auch an den sozialen Aspekt gedacht worden. Die Stadt verspricht sich zusätzliche Einnahmen in Höhe von 93 000 Euro. Außerdem sei durch das neue Kosten-Modell zu erwarten, dass durch eine geringere Nachfrage weniger Gruppen notwendig sein würden und dadurch auch Personalkosten gespart werden können.