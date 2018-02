Horb a. N. Andrea Kiefer erhält das Verdienstkreuz

Es folgte die feierliche Überreichung des Bundesverdienstkreuzes und der Urkunde, unterzeichnet von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Andrea Kiefer sei eine Frau, die diese hohe Auszeichnung völlig zu Recht erhalten habe, bekräftigte Landrat Klaus Michael Rückert in seinem Grußwort. Der Pflegeberuf erfordere vollen Einsatz. Um so wichtiger sei die Qualität der Ausbildung und, dass die Arbeit in der Pflege eine bessere Anerkennung erfahre. Die Gesundheitsversorgung sei ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Er freue sich besonders, dass Kiefer dazu beitrage, dass ihr Beruf auch bei jungen Menschen mehr geschätzt werde.