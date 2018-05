Horb a. N. Andrea Fenkl: "Line Dance kann jeder lernen"

Line Dance ist ein Country- und Westerntanz, der ohne Tanzpartner getanzt werden kann. Man tanzt zwar allein, aber immer in der Gruppe. Die Gruppe ist schon so groß, dass sie in zwei Teile geteilt werden musste. Die Teilnahme ist nahezu kostenlos. Jeder zahlt am Abend einen kleinen Obolus, um die laufenden Kosten zu decken. Zu den Abenden kommen Anfänger, Leute, die einmal reinschnuppern möchten sowie fortgeschrittene Tänzer mit unterschiedlichen Ansprüchen.

Andrea Fenkl, Gründerin der Line-Dance-Gruppe, achte darauf, dass jeder Anfänger noch am gleichen Abend den gelernten Tanz umsetzen kann und Spaß beim Tanzen hat. Sie sagt: "Wir freuen uns über jeden Neuzugang, das Alter spielt keine Rolle."

Doch das Tanzen beschränkt sich nicht auf die Tanzstunden. Fenkl sagt: "Anders als in Tanzschulen und Kursen gehen wir auch zusammen auf Country-Veranstaltungen, um gemeinsam mit anderen Line Dance Gruppen zu tanzen. Am liebsten auf Live-Musik von unseren zahlreichen Countrybands in der Region."