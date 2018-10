Horb a. N. Andi King überzeugt die Horber Elvis-Experten

Am Freitag gastierte ein besonders guter Elvis-Nachfolger in Horb. Johannes Kiefer vom Quartier77 hatte ihn eingeladen und "Andy King & The Memphis Riders" bewiesen, dass zumindest der Spirit und das Zeitgefühl, das Elvis wie kaum ein anderer vermittelte, immer noch lebt.

Ulrich Oswald, ein Ur-Horber, brachte es schon nach der ersten Hälfte des Gigs auf den Punkt. "Das ist das Beste, was ich je in Horb gehört habe." Und Oswald kann das beurteilen. Er wurde 1940 geboren und verfolgte ab 1958 die Karriere von Elvis Presley vom ersten Lied an. Besonders freute ihn, dass sein Lieblingstitel "One Night" gespielt wurde. Dass nicht nur Oswald Elvis-Experte war, das konnte man beim Blick ins Publikum leicht feststellen. Die Herrschaften, die an dieser Art von Musik besondere Freude hatten waren alle schon volljährig. Und sie waren durchweg begeistert von Andreas Schönfelder, wie "Andi King" mit bürgerlichen Namen heißt. "Welch‘ ein geiler Sänger", schwärmte beispielsweise eine Dame aus Bildechingen. Wer neben zuhören und Handy-Videos drehen noch etwas Zeit und einen Tanzpartner fand, der schwofte wie einst in der Samstags-Disco und fühlte sich plötzlich wieder in die Jugend zurückversetzt.

Das Phänomen Elvis zu beschreiben ist eigentlich ganz einfach. Ein toll aussehender junger Mann im Glitzeranzug, der für die damalige Zeit leicht obszöne Tanzschritte auf der Bühne vollführt, dazu genial singt und eine Repertoire hat, mit dem er jeden abholt. Und genau so war es auch im Quartier 77.