Horb a. N. Andächtiges Lauschen, großer Beifall

Horb. Kein Platz war mehr frei in den Zuschauerreihen der Kirche, was die Musikschüler sehr freute. Norbert Gessler am Corno da Caccia und Reinhard Kluth an der Orgel musizierten bei einigen Stücken mit, ebenso einige junge Solisten am Saxofon und Volker Offenhäuser am Klavier.

Zum Auftakt des wunderbaren Konzertabends spielten Norbert Geßler und Reinhard Kluth ein Rondo von Anton Teyber. Tänzerisch und wunderbar festlich war die Melodie, berührend und gefühlvoll das Spiel der beiden Musiker. Die "Musikküsschen" der Horber Musikschule gaben anschließend unter der Leitung von Larissa Dolgova Werke von Henry Purcell, Joseph Haydn und dem Traditional "She’ll Be Coming Round the Mountain". Die Arie in d-Moll von Henry Purcell meisterten die "Musikküsschen" sehr souverän, und auch das "Liedchen in G-Dur" ging den jungen Musikern sehr leicht von der Hand.

Voll wurde es dann auf der Bühne, als das Thomas Thallis Orchester der Musikschule und des Martin-Gerbert-Gymnasiums sowie Schüler der Klasse fünf des MGG gemeinsam musizierten. Mit Gesang ummalt war das Orchesterspiel, die jungen Musiker gaben "Zeiten der Ruhe" und "Ich frage den Stern" von Lorenz Maierhofer. Das Orchester gab dann ohne Gesang eine Passage aus der Sinfonie Nr. 40 von Wolfgang Amadeus Mozart, was brillant gespielt wurde. Andächtig lauschten die Zuhörer auch den "Kinderstücken" von Felix Mendelssohn-Bartholdy.