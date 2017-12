Horb a. N. An 105 Einsätzen dabei

Meyer wurde die besondere Ehre zuteil, von Bürgermeister Ralph Zimmermann und Abteilungskommandant Anton Gramer zum Ehrenkommandanten der freiwilligen Feuerwehr (FFW) Bildechingen ernannt zu werden. Im Alter von 31 Jahren trat Meyer in die FFW Ihlingen ein und wechselte nach drei Jahren zu den Kameraden der Bildechinger Wehr. Neben der Truppmann- und Truppführerausbildung absolvierte Meyer den Maschinisten- und Sprechfunkerlehrgang und war zudem als Gerätewart der Abteilung tätig.

Durch regelmäßige Teilnahmen an den Leistungsabzeichen der Feuerwehr erarbeitete sich Meyer eines Tages das Leistungsabzeichen in Gold und nahm ferner an einer Geschicklichkeitsübung für Maschinisten teil. 1993 legte Meyer an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal den Gruppenführerlehrgang erfolgreich ab und trat ein Jahr später das Amt des stellvertretenden Abteilungskommandanten in Bildechingen an. Im Dezember 1998 wählten die Mitglieder den Stellvertreter als neuen Abteilungskommandanten ihrer Wehr. Danach wurde er zum Brandmeister befördert. Von einem weiteren Besuch der Landesfeuerwehrschule in Bruchsaal im Jahr 2000 kehrte der Abteilungskommandant als Zugführer zurück. Unter seiner zehnjährigen Führung rückten die Kameraden zu insgesamt 105 Einsätzen aus. "Darunter auch Großbrände, wie bei der Firma Lauffer, der Videothek Albrecht, dem Bauhof der Stadt Horb oder dem ›Goldenen Adler‹", resümierte Anton Gramer die Einsätze Meyers.

Ehre, wem Ehre gebührt, hieß es für Ottmar Meyer in den darauf folgenden Jahren, als er 2007 mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber des Landes Baden-Württemberg sowie in 2009 mit der Ehrenmedaille der Stadt Horb dekoriert wurde. Seit dem Jahr 2014 ziert zudem das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze die Uniform des altgedienten Feuerwehrmannes. Für seine besondere Treue und Leistung, um die sich der Kamerad im Laufe seiner 34-jährigen Dienstzeit verdient gemacht hat, erhielt Meyer neben der Ehrenurkunde eine Bildcollage und ein Fotobuch, in dem die Erinnerungen an seinen Werdegang festgehalten worden sind.