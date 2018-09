Horb a. N. Altes Pfarrhaus im Fokus der jungen Helfer

Aus Empfingen waren das Löschgruppenfahrzeug und der Mannschaftstransportwagen im Einsatz, aus Dettensee das Löschgruppenfahrzeug. Bürgermeister Ralph Zimmermann hatte mit vielen Dettenseer Bürgern die Übung beobachtet. Von ihm gab es großes Lob. Wenn viele Jungen und Mädchen in der Feuerwehr "nachwachsen", wie in Dettensee, könnten die jetzigen Leiter eines Tages die Verantwortung abgeben, so sein Fazit. Zimmermann bescheinigte den Floriansjüngern eine hervorragende Zusammenarbeit. "Toll, macht weiter so", ermunterte er die Jugendlichen.