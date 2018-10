Horb a. N. Als Lehrer noch mit Naturalien bezahlt wurden

Die Begrüßung mit "Guten Tag Herr Lehrer" war für die Schüler selbstverständlich. Seine Anweisungen mussten befolgt werden. So mussten die Besucher als kleine Sporteinlage Kniebeugen machen. Auch das Morgengebet in Form des Kirchenlieds "Großer Gott" durfte nicht fehlen, selbstverständlich begleitet durch den "Herr Lehrer" an der Orgel und bei offenem Fenster, damit es Pfarrer und Bürgermeister gewiss hören konnten. Fragen mussten mit ganzen Sätzen beantwortet werden. So kamen bei den Ausflüglern, die meisten doch im gesetzteren Alter, manche Erlebnisse aus der Schulzeit in Erinnerung.

Nach dem Museumsbesuch gab es Gelegenheit, die Lehrerwohnung und den Nähsaal mit vielen alten Nähmaschinen und eine Sammlung von Schreibmaschinen, Elektroartikeln, Filmgeräten sowie die Bibliothek mit 17 000 Büchern aus drei Jahrhunderten anzuschauen.

In der benachbarten Winzergenossenschaft wurde für die Reisegesellschaft ein Schulmeister-Wein zum Probieren ausgeschenkt. Danach ging die Fahrt weiter zum Kaffee trinken in die Marktscheune nach Berghaupten. Auf dem Heimweg durch das Kinzigtal wurde noch ein Abstecher in die Gärtnerei Göppert in Haslach-Bollenbach eingelegt, dort war man beeindruckt von der Vielzahl an Blumen und Pflanzen. Nach einem gelungenen Tag kam der Bus um 20 Uhr wieder in Talheim an.