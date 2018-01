Horb a. N. Alles begann an der Fasnet 1968

Es folgten bis zum heutigen Tag weitere 27 Ringtreffen, die bis 1978 jährlich, ab dann alle zwei Jahre abgehalten wurden. Ringpräsident Julius Fischer und der damalige Ringschreiber Karl Ruoff (Ergenzingen) sorgten im Laufe der Zeit für den Anschluss an die Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Narrenvereinigungen- und Verbände.

Bei der Arbeitstagung am 29. April 1978 auf der Insel Mainau wurde der damalige Freundschaftsring als siebtes Mitglied in die Arbeitsgemeinschaft aufgenommen. Bislang war der närrische Freundschaftsring Neckar-Gäu vier mal Gastgeber der ARGE südwestdeutscher Narrenvereinigungen und -verbände.

Im Laufe der Zeit zeichnete es sich ab, dass es immer wichtiger wurde, den Zünften Hilfestellung in Sachen Brauchtum und auch Häs-Neuschöpfungen zu geben. So wurde bei der Hauptversammlung am 6. April 1979 auf Anregung des Horber Zunftmeisters Peter Mauz beschlossen, eine Brauchtumskommission ins Leben zu rufen. Sie erfüllt bis heute eine wichtige Funktion innerhalb des Narrenringes und wird derzeit von Jakob Holocher aus Eutingen geleitet.

Zunftmeister Thomas Fischer ist der vierte Präsident

Da sich der Ring inzwischen geografisch erweitert hatte, beschlossen die Vertreter bei der außerordentlichen Hauptversammlung am 5. November 1979 den "Närrischen Freundschaftsring um Horb" in "Närrischer Freundschaftsring Neckar-Gäu" umzubenennen und sich zudem ein entsprechendes Logo zu schaffen. Letzteres entwarf der damalige Empfinger Zunftmeister Konstantin Hauser. Auf dem Logo befinden sich die Wappen der ehemaligen Grafschaft Hohenberg, des Königreiches Württemberg und das der Hohenzollern.

1980 erfolgte beim Ringtreffen in Weitingen die Erweiterung des Ringes durch die Narrenvereine Ahldorf, Haigerloch-Stetten, Empfingen, Wurmlingen und Felldorf. Auch veranstaltete man im November eine viel beachtete Masken- und Häsausstellung in der Horber Hohenberghalle, der dann im Laufe der Jahre zwei weitere Ausstellungen folgten.

Bei den Ringtreffen in Bierlingen (1982) wurden Betra, Hirschau und Bad Imnau, in Eutingen (1984) Bühl, in Bad Imnau (1988) Salzstetten, in Ahldorf (1996) Seebronn in den Freundschaftsring aufgenommen.

Das 25-jährige Jubiläum feierte man mit einem großen Programmabend am 16. Januar 1993 in der Horber Hohenberghalle. Bei den Jubiläumsvorbereitungen kam Julius Fischer auf die Idee, einen gemeinsamen Maskentanz aller Ringzünfte aufzuführen, der dann auch bei seiner Premiere großen Anklang fand. Nach 28-jähriger Tätigkeit stellte Julius Fischer im Jahr 1996 aus Altersgründen sein Präsidentenamt zur Verfügung. Seine Nachfolge übernahm der bisherige Kanzelar Karl Ruoff.

Julius Fischer wurde erster Ehrenpräsident. Im Jahre 2003 wurde das Präsidentenamt von dem langjährigen Brauchtumer Karl-Heinz Schach aus Horb-Mühlen übernommen. Karl Ruoff wurde zum zweiten Ehrenpräsidenten ernannt.

Beim 23. Ringtreffen (2008 in Ergenzingen) wurden die Zünfte aus Rohrdorf, Altheim, Bildechingen, Nordstetten, Schwalldorf und Vollmaringen Vollmitglied und ließen die närrische Vereinigung auf nunmehr 26 Mitgliedszünfte anwachsen.

Im gleichen Jahr feierte der närrische Freundschaftsring seinen Eintritt in das "Schwabenalter" mit einer großen Masken- und Häsausstellung in der Empfinger Tälesseehalle. Einer der Höhepunkte war damals die Vorstellung des neuen Ringbuches, in welchem sich die 26 Narrenzünfte mit Bildern und Kurzbiografien präsentieren.

Im Jahr 2016 übergab Ringpräsident Karl-Heinz Schach nach 13 Jahren dann das Zepter an den langjährigen Salzstetter Zunftmeister Thomas Fischer, der als vierter Präsident in die Ringgeschichte einging.

Vorläufig letztes Highlight des nunmehr 50 Jahre alten Narrenverbandes war der Herbstkonvent 2017 in Tübingen-Bühl. Bei diesem konnte Ringpräsident Thomas Fischer 25 Narrenzünften bescheinigen, dass sie berechtigt sind, künftig das offizielle Logo "Wissen.Können.Weitergeben" des immateriellen Kulturerbes "Schwäbisch-Alemannische Fastnacht" zu führen.