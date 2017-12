Horb a. N. Alle ganz "Jung" und hellauf begeistert

Da staunten die Mädchen nicht schlecht: Umringt von unzähligen Schleifen, Schärpen, Pokalen und Medaillen bot ihnen Joachim Jung in einem Korb Süßigkeiten an – "der Reihe und dem Alter nach", gab Jung vor, "und die Jüngste darf zuerst." Dass Michael Jung in diesen Minuten gar nicht mehr im Raum war, bemerkten die neun Gewinnerinnen überhaupt nicht. Als er zurückkam, hatte er einen Schatz – und vielleicht seine größte Errungenschaft – in der Hand: Die Goldmedaille von den Olympischen Spielen 2016, die er in Rio de Janeiro in der Einzelwertung gewann.