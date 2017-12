Horb a. N. Alle Besucher erhalten einen Nikolaus

Und natürlich stehe an erster Stelle der Wunsch nach Frieden in der Welt. Im Verlauf des Nachmittags hatte der Vorsitzende einen roten Sack parat und verteilte an die Besucher – gemeinsam mit seiner Ehefrau Anne – je einen Nikolaus. Und das war auch ein guter Anlass, das schöne Weihnachtslied "Lasst uns froh und munter sein" anzustimmen. Und zwischendurch gab es immer wieder einige Besucher, die schöne Weihnachtsgeschichten und Gedichte vortrugen oder mit lustigen Witzen die Lachmuskeln anregten. Sozusagen in Vertretung des erkrankten Heiner Wagler war Organist Armin Schwarz mit von der Partie und trug mit seinem E-Piano für die richtige musikalische Umrahmung bei.