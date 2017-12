Horb a. N. Alexej Kauz: "Dabei sein ist alles"

Die Verteidigung dieses Titels in der Amateurklasse – Kauz hatte ihn schon 2016 gewonnen – ist noch kaum jemandem gelungen. Aber Kauz hat erneut überzeugt. Dieses Jahr hat der 1,80 Meter große und gut 100 Kilo schwere Muskelmann auch erstmals einen internationalen Wettkampf auf Profi-Ebene mitgemacht – in China. Dort wurde er behandelt wie ein Star, wie der Industriemechaniker im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete, habe aber Professionalität bei der Organisation vermisst. Letztlich landete er auf dem sechsten Platz.

Kauz hatte sich mehr versprochen von seinem internationalen Auftritt, ist aber angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen auch nicht enttäuscht über seinen sechsten Platz. Vielmehr sei es für ihn eine tolle Erfahrung gewesen, auf der internationalen Ebene angetreten zu sein. "Dabei sein ist alles", zitierte Kauz das olympische Motto. 1995, als er mit dem Training angefangen hat, wollte er seinen Erzählungen zufolge besser, fitter und muskulöser aussehen als andere. "Ich habe mein Schönheitsideal angestrebt." Mit dem extremen Bodybuilding hat Kauz erst 2008 begonnen, nachdem er bei der Süddeutschen Meisterschaft zuschaute, bei der ein Bekannter von ihm antrat. 2010 nahm Kauz zum ersten Mal bei einem Wettbewerb an. In sieben Jahren hat er es an die Spitze der Amateurklasse gebracht. Nun will er aber kürzer treten.

Mit 39 Jahren zählt er in seinem Sport schon zu den Älteren. Deshalb will Kauz nicht weiter an seiner Karriere arbeiten, die durch viele Reisen auch kostenintensiv war, sondern sich vermehrt auf die Familie konzentrieren. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern auf dem Hohenberg. Wenn er künftig zu Wettkämpfen fährt, will er als Kampfrichter andere Muskelprotze bewerten.