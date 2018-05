Horb a. N. Alexandra Schlotter folgt auf Ramona Matt

H orb -Rexing en. Die Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit, Ramona Matt, äußerte sich eingangs zufrieden über das vergangene Vereinsjahr: "Wir hatten wieder ein super Fest und eine super Truppe beisammen." Damit zielte Matt auf die zweitägigen Jubiläumsveranstaltungen des Vereins ab, die in diesem Jahr mit der ersten Kindertanzfasnet stattfanden. Schriftführerin Alexandra Schlotter sprach ihren besonderen Dank an die Männer der "Ranzagarde" aus, welche mit ihren Darbietungen für gelungene Unterhaltung auf einigen Veranstaltungen sorgte. Insgesamt habe der Verein an sieben Fasnetsveranstaltungen und fünf Umzügen teilgenommen, wobei sich die "Fahrt ins Blaue" als eines der Highlights entpuppte, erläuterte Schlotter.

Schatzmeisterin Sarah Gekle ließ in ihrem Bericht auf eine positive Entwicklung des Vereinsvermögens und auf einen soliden Kassenstand durchblicken.

Tobias Bleher (Vorsitzender "Fest") gab bei den anstehenden Wahlen bekannt, dass Matt ihr Vorstandsamt niederlegen wolle. Bleher schlug Schriftführerin Alexandra Schlotter für den Posten vor, die von den Mitgliedern in einer geheimen Wahl im Amt bestätigt wurde. Isabell Höfler stellte sich zur Wahl als Schriftführerin während Bleher die ausgeschiedene Vorstandskollegin Ramona Matt vorschlug. Acht Enthaltungen, zehn Stimmen für Höfler und 22 Stimmen für Matt standen im Ergebnis der geheimen Wahl. Als Beisitzer wurden Florian Sayer, Michael Lang und Max Hellstern in ihren Ämtern bestätigt.