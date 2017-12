Horb a. N. Albverein in Mühlen löst sich zum Jahresende auf

"Wir sind nur noch 27 Mitglieder, die meisten im fortgeschrittenen Alter", sagte die Vertrauensfrau Helga Mache. Auslöser für diesen Schritt war die Auflösung des Oberen-Neckar-Gau des Schwäbischen Albvereins. Die Ortsgruppe Mühlen sollte dem Zollerngau zugeschrieben werden. Auf Briefe von Helga Mache an den Hauptverein in Stuttgart kam bis heute keine Antwort. Daraufhin beschloss der Vorstand, sich bei den im Januar anstehenden Wahlen nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen und die Auflösung der Ortsgruppe in die Wege zu leiten.

Etwas wehmütig schaute die Vertrauensfrau auf eine tolle Zeit zurück, die man miteinander erlebte. Sie erinnerte an Wanderfahrten in die Toskana, nach Südtirol, Ligurien, Spanien und Österreich. Deutschland wurde erwandert vom Bodensee bis Ostfriesland. Immer wurden dabei Natur und Kultur miteinander verbunden. Helga Mache dankte dem ganzen Team, das immer toll zusammengeschafft habe. Auf jeden Fall soll das Miteinander in der Gruppe privat weiter gepflegt werden, bei gemeinsamen Unternehmungen und Busreisen, bei denen man weiterhin Natur und Kultur verbinden will. Beibehalten wird man auch die Donnerstagswanderungen. Vielleicht werden die Wanderungen in Zukunft etwas kürzer und dafür das gesellige Beisammensein etwas länger ausfallen.

