Horb a. N. Aktive und effiziente Zusammenarbeit

Während im vorderen Bereich Menschenrettung und die ursächliche Brandbekämpfung lief, wurden im hinteren Teil des Anwesens zwei Riegelstellungen aufgebaut, um zu verhindern, dass das Feuer auf Nachbargebäude übergriff. Hier war die Jugendwehr mit im Einsatz. Der Verkehr rund um die Brandstelle, die sich an einem sehr zentralen Platz befand, wurde von der Alterswehr Altheims geregelt. Das örtliche DRK unter Einsatzleitung von Peter Kronenbitter kümmerte sich um die vier Verletzten, die letztendlich alle gerettet werden konnten.

Rund 200 Zuschauer beobachten den Einsatz

Doch es wurde nicht nur gelöscht und gerettet, sondern auch geprüft, ob mit Gefahrstoffen, Brandlasten oder austretendem Gas zu rechnen sei. Aufgrund von kontaminiertem Löschwasser, wurden die Schachteinläufe auf dem Mühlenhof abgesichert.

Gut 200 Zaungäste erlebten eine Übung, wie sie besser nicht ablaufen kann. Oswin Schmieder, Ehrenkommandant der Altheimer, kommentierte die einzelnen Übungsschritte und erklärte sie den Zuschauern. Der Kommandant der Abteilung Horb Stadt, Wilhelm Knödler, stellte abschließend fest: "Manöverkritik ist ein wüstes Wort – denn es gab nichts zu kritisieren." Bürgermeister Ralph Zimmermann und Ortsvorsteherin Sylvia Becht dankten in Grußworten den Einsatzkräften für ihr selbstloses Engagement für die Bürger.

Es war eine beeindruckende Übung, an der eine ebenso beeindruckende Feuerwehr-Karriere zu Ende ging. Es war die letzte Jahreshauptübung unter dem Kommando von Wilhelm Becht. "Nach 20 Jahren an der Spitze unserer Abteilung wird es Zeit, dass ich mein Amt in jüngere Hände abgebe", stellte Becht fest. Er versprach jedoch, weiter in der örtlichen Feuerwehr aktiv zu sein; er würde nur einen Schritt nach hinten treten. Von seinem designierten Nachfolger, Michael Fabert, erhielt er einen Gutschein über einen Aufenthalt im Feuerwehrhotel "St. Florian" am Titisee, den er zusammen mit seiner Frau antreten darf und von den Kameraden eine Karte mit einem aufklappbaren Feuerwehrauto und dem Taschengeld für den Urlaub am Titisee.