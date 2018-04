Horb a. N. Akkordeonorchester setzt Kooperation mit Schule fort

Das Orchester brachte sich auch im vergangenen Jahr wieder aktiv in das Ortsgeschehen ein. Bei der jährlichen Wald- und Flurputzede beteiligen sich die Mitglieder erneut, wofür Ortsvorsteher Karl Kocheisen dankte. Er lobte auch das Jubiläumskonzert, es sei ein Höhepunkt gewesen.

In seinem Ausblick für das laufende Vereinsjahr hob Manfred Dettling zahlreiche Konzerte hervor. Als nächstes stehe das Jugendfest in Grünmettstetten am Sonntag, 6. Mai, auf dem Programm. Als weiterer Höhepunkt zählt sicherlich das geplante Kirchenkonzert in Grünmettstetten, welches am 16. Dezember auf der Agenda des Vereins eingetragen wurde, sagte Dettling. Weitere Kurkonzerte in Lützenhardt, der Auftritt beim Horber Musikcocktail und das Kirchenkonzert in Grünmettstetten seien ebenfalls geplant.