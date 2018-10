Horb a. N. Ahldorfer Aufstand kommt ins Kino

Und genau deshalb hat sich Uhlig intensiv genau mit diesem Thema beschäftigt und will auch auf der Neckarwoche wissen, wie die Besucher über das Thema denken. Der Filmemacher: "Ich habe viel am Bodensee gedreht. Auf der Fahrt dahin schaue ich immer, wo Gewerbegebiete entstehen sollen. So bin ich auf die BI in Ahldorf aufmerksam geworden. Die geplante Versiegelung dort ist eine der größten Gefahrenpunkte in Baden-Württemberg, die ich kenne." Im September hatte er schon ein dreistündiges Gespräch mit Christina Nuss aufgezeichnet.

Apropos Baden-Württemberg. BI-Sprecherin Nuss: "Wir haben inzwischen Rückmeldung von den Landtagsabgeordneten bekommen. Sie werden alle Bürgerinitiativen, die beim Vernetzungstreffen in Horb dabei waren, nach Stuttgart zur vertieften Diskussion über den Flächenverbrauch einladen. Das einzige, was noch nicht gefunden ist, ist ein gemeinsamer Termin."

Weitere Informationen: Mehr über den Dokumentarfilm von Marc Uhlig mit der BI Hau und Holzwiese: unser-erbe.eu