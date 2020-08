Horb a. N. Ärger wegen Müllbergen auf dem Hohenberg

"Alle Bürger sind von uns informiert worden, was in den Restmüll darf und was nicht", erklärt Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landkreises. Inge Weber, Pressesprecherin der Stadt Horb, ergänzt: "Wir haben in diesem Jahr sogar zusätzlich noch einen Flyer in jeden Briefkasten gesteckt, der die Bürger informieren sollte, was Sperrmüll ist und was nicht. Die grobe Definition, die auch auf der Homepage steht: ­"Sperrmüll ist alles, was nach zumutbarer Zerkleinerung immer noch so sperrig ist, dass es nicht in einen Restmüllbehälter passt. Alles, was in die Mülltonne passt, gehört in den Hausmüll." Die Abholung von Schrott und Elektroschrott gab es früher, wurde aber vom Landkreis beendet. Bürger müssen hierfür die Recyclingcenter ansteuern – um die Wertstoffe nicht an die illegalen Sperrmüllsammler zu verlieren. Diese sind nach einer Corona-Zwangspause im Frühjahr nun wieder massig unterwegs und freuen sich, dass sich nicht alle Haushalte an die Vorgabe für Schrott und Elektroschrott halten.

Unwissenheit oder Dreistigkeit: Alle genutzten Informationswege haben dennoch nicht zum erwünschten Erfolg geführt. Besonders dort, wo es anonymer wird – also an größeren Wohnblocks – türmt sich der zum Teil stinkende Restmüll.

Die Rechnung für die Müllentsorgung zahlt der Steuerzahler

Die Rechnung zahlt nun die Stadt Horb "und damit alle Steuerzahler", wie die Stadtsprecherin betont. Denn der Landkreis sieht sich nur für die Abfuhr des Sperrmülls zuständig. Deswegen fordert die Horber Stadtverwaltung einen System-Wechsel wie in Nachbar-Landkreisen. Dort können Einzelhaushalte eine Sperrmüll-Abfuhr beantragen. "Ja, wir wünschen uns als Gemeinde ganz klar ein anderes System", erklärt Inge Weber.

Das Problem: Der Landkreis hat 2019 neue Verträge abgeschlossen, nachdem die Bürger über ihr Lieblingssystem befragt worden waren. Eine deutliche Mehrheit hatte sich für das bestehende System ausgesprochen. Doch die Horber Stadtverwaltung findet: In diesem Punkt hätte man der Mehrheitsmeinung nicht folgen müssen.