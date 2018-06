Horb a. N. Ärger über wüste Worte

Schon traditionell wurde im vergangenen Jahr wieder Bier gebraut und beim Gärtnertreff verkostet. Auch in 2017 gab es wieder kein zweittägiges Sommerfest, dafür aber einen großen eintägigen Gärtnertreff. Die Helfergruppe war auch wieder fleißig, kümmert sie sich doch um den Friedhof und den Weiherplatz. Aber ein Helfer musste sich beim Mähen auf dem Friedhof beschimpfen lassen, weil ein paar Grashalme nach dem Mähen auf einem Grab lagen. Dieser Helfer hat daraufhin seine Mithilfe eingestellt. Monika Hellstern: "Ich finde, wer auf eigene Kosten mäht – eigener Rasenmäher, eigenes Benzin –, muss sich nicht mit üblen Worten betiteln lassen."

Eine Winterwanderung führte nach Horb, damit verbunden eine Stadtbesichtigung. Ein Frühjahrsschnittkurs, der gut angenommen wurde, fand ebenfalls statt.

Negativ vermerkt wurden die erneuten Einbrücke in der Gartenanlage Welle, von denen einige Besitzer betroffen waren. In einem Ausblick wies Monika Hellstern jetzt schon auf das Kräuter-Blumenfest am 25. August hin. Der OGV ist auch dieses Jahr dran, zusammen mit dem Gesangverein den Jahresausflug auszurichten. Dieser soll am 29. September stattfinden. Ziel ist Blaubeuren.