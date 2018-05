Horb a. N. Ärger mit Containerstandorten

Jetzt soll zunächst nochmals geprüft werden, wie der betreffende Vertrag konkret aussieht. Hier stehen, so Schad, noch einige Überprüfungen an. Bekannt wurde in diesem Zusammenhang, dass man gegebenenfalls den Containerplatz Dahlienweg in den Bereich des neuen Betraer Feuerwehrhauses verlegen könnte.

Ob dieser Platz sich als Containerplatz eignet, ist aber mehr als fraglich. Denn: Die linke Hälfte des Platzes vor dem neuen Feuerwehrhaus wird aus Sicherheitsgründen für die Ein- und Ausfahrt der FW-Fahrzeuge benötigt. Und die rechte Fläche ist als Parkplatz für die Feuerwehrmänner reserviert.