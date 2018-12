Horb a. N. Adventshütte hat ab jetzt geöffnet

So ist die liebevoll geschmückt Glühweinbude –­ inmitten von Tannenbäumen auf dem Beach des Eiscafé Dolce Vita – der kleine Weihnachtsmarkt-Treffpunkt in der Kernstadt. Neben Glühwein und Punsch gibt es Bier, Cola, Fanta sowie Rote und Bratwurst. Alexander Haigis vom SV Mühringen: "Bei uns im Sportverein wissen auch alle Bescheid."

Der Mini-Weihnachtsmarkt –­ neue Aktion von Horb Aktiv zum Verkaufsförderung im so wichtigen Weihnachtsgeschäft. Die Aktion mit den Horber Adventssternen –­ bei jedem Einkauf Sterne in den teilnehmenden Geschäften sammeln und am Gewinnspiel teilnehmen – läuft wie geschnitten Brot, so Kreidler: "Das läuft brutal. Wir mussten schon per Express neue Sammelhefte und Sterne bestellen, weil die so schnell ausgegeben waren." Ein gutes Zeichen für das Weihnachtsgeschäft, was auch die Aktionen von Horb Aktiv mit beflügeln soll.

Der Auftakt mit dem glühenden Advents-Shopping dagegen war diesmal ein Flopp. Die lange Einkaufsnacht lief diesmal parallel zum Horber Weihnachtsmarkt. Der Grund: Der Nieselregen und Nagold. Die Stadt Nagold hatte an jeder Horber Laterne Werbung für die dortige lange Shopping-Nacht gemacht –­ die parallel zum "Glühenden Adventseinkauf" in Horb lief und bis Mitternacht ging (wir berichteten).

City-Manager Kreidler denkt deshalb schon drüber nach, ein neues Shopping- und Lifestyle-Event in den Sommer zu legen. Kreidler: "Der glühende Advent hat in den ersten beiden Jahren vor 2018 auch nicht so viel Resonanz gebracht. Ich mache mir Gedanken, ob es vielleicht Sinn macht, eine Shopping-Nacht im Sommer zu machen."

Kombiniert mit passenden Events

Der Grund, so Kreidler: In Horb ist es durch die Lage des Handels schwer, eine durchgängige Wegeführung hinzubekommen. Kreidler: "Da gibt es Stellen, wo nichts ist. Anders als in Nagold: Da gibt es ein Stadtzentrum, welches einfach zu bespielen ist. Horb ist da – auch durch seine Topographie – viel schwieriger. Sowohl die Lange Nacht der Lichter als auch der Horber Frühling zeigen, dass man zusätzliche Veranstaltungen und Highlights schaffen muss, damit auch der Handel von Sonderöffnungszeiten profitiert."

Eine lange Shopping-Nacht im Sommer, so sieht es der City-Manager, könne mit passenden Events kombiniert, ein wirkliches neues Alleinstellungsmerkmal werden. Kreidler: "Hier dürfte es genügend Synergiemöglichkeiten geben – mit Kunst, mit der Gastro und Außenveranstaltungen. Wie beispielsweise die argentinische Tango-Nacht, die mal vom Kloster veranstaltet wurde. Da denke ich intensiv drüber nach."

Das hätte aus Kreidlers Sicht auch den Vorteil, dass es drei große – auch Shopping-Veranstaltungen – in Horb geben würde, die zeitlich weit voneinander entfernt sind. Kreidler: "Der glühende Advents-Einkauf war zeitlich schon ziemlich nahe an der langen Nacht der Lichter. Mit einer neuen Veranstaltung im Sommer hätte man dagegen drei Elemente, die auch dem Handel nützen: Den Horber Frühling, das Sommer-Event und die lange Nacht der Lichter."

Constanze Kittel, Inhaberin von Neckar Sport Horb, unterstreicht: "Bei so einem Sommer-Event wäre ich sofort dabei. Das glühende Advents-Shopping in Horb braucht eine sehr aggressive Werbung, so wie uns das Nagold vorgemacht hat."

Und einige Händler überlegen, ob sie zur Adventszeit trotzdem einen "kleinen glühenden Advent" machen. Moni Schönfeld von Mode & Style: "Für uns war das ein wunderbares Kundenbindungsinstrument. Ich überlege mir schon, ob ich an einem Abend länger aufmache und meine Kunden extra einlade."

Die Adventshütte in der Neckarstraße ist jedes Adventswochenende geöffnet. Freitags von 16 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr.