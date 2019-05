Horb a. N. Abzock-Streit um Blitzer in Stadt

Jeder kennt das: Du passt mal kurz nicht auf – und schon flasht der rote Blitz. Das wird teuer, und die Stadtkasse klingelt. So landeten durch die neuen Blitzer unter anderem an der Stuttgarter Straße in Horb im vergangenen Jahr knapp 1,8 Millionen Euro in der Stadtkasse an Bußgeldern. Abzüglich der Fallpauschale von monatlich gut 30 000 Euro, die an den Betreiber der neuen Blitzsäulen geht.

Und jetzt will das Rathaus diese ganzen Blitzer selbst übernehmen, dafür 520 000 Euro bezahlen. Einen mobilen Blitzanhänger für 260 000 Euro kaufen, der noch mal 1000 bis 3000 Fälle pro Monat liefert. Rosenberger: "Unser Bus mit der mobilen Anlage ist ohnehin bald am Ende." Und noch einen neuen Mitarbeiter einstellen, der die ganzen Bußgelder auch eintreibt.

Ist das Abzocke? Die Unabhängige Liste Horb meint: Ja. In ihrem Antrag fordern sie, den Blitzer am Ortsausgang Bildechingen ungefähr vor Straubs Krone zu verlegen. Und die Blitzsäule in der Stuttgarter Straße in Horb soll vor Mode & Style installiert werden. Begründung: "Wir wollen nicht die Raserei fördern, aber unsere Besucher auch nicht nachhaltig vergraulen! Nicht zum ersten Mal hören wir Aussagen wie: ›Einmal in Horb eingekauft, gleich Erinnerungsbildle gekriegt. Bei den Raubrittern kauf ich nix mehr!‹"