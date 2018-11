Horb a. N. Absender berichtet von "ruhigem Leben"

Das Horber RAD-Stammlager erledigte in den folgenden Jahren zahlreiche Wege- und Straßenbauarbeiten in Horb, Isenburg und Betra. Um sich die langen Anmarschwege zur Arbeit am rechten Neckartalhang zu ersparen, errichtete der RAD 1938 auf Höhe des Stammlagers eigens einen 35 Meter langen Holzsteg über den Neckar. Eine der Großbaustellen war die heutige Panoramastraße, wo sich die jungen Männer an den steilen Hängen des Schütteberges mit einfachsten Gerätschaften durch den harten Muschelkalk nagten. Als die Panoramastraße das Altheimer Tal mit der Ihlinger Vorstadt verband, errichtete man den Stichweg, der heute noch von der Bußgasse hinauf zur Schütte führt. Dabei wurde der Treppenaufgang zum Schüttetörle abgegraben, sodass dieses einstige Stadttor jetzt buchstäblich in der Luft hängt.

Der Reichsarbeitsdienst schloss gleichfalls auf dem damaligen Galgenfeld das neu errichtete Offizierskasino durch den Bau der Kreuzerstraße an die Bildechinger Steige an. Am Schütteberg vollendete der RAD verschiedene Wegebauten und begann 1939 auf der Schütte mit dem Bau eines Arbeitsdienstlagers. Die Stadt Horb hatte dazu das Gelände hinter dem Schütteturm unentgeltlich zur Verfügung gestellt, das vom RAD zunächst planiert wurde. Im Mai 1940 durfte eine neue Belegschaft der RAD-Abteilung am Horber Bahnhof die Barackenteile für das neue Lager auf der Schütte in Empfang nehmen. In kürzester Zeit wurden dort 14 zerlegbare, transportable Holzhäuser aufgestellt.

Nachdem im August die frühere Uhrenfabrik durch die Stadt an die Firma Georgii Elektromotoren-, Apparatebau-KG Stuttgart verkauft worden war, räumte der RAD das bisherige Stammlager und zog im Oktober 1940 auf die Schütte um. Im Juni 1941 kam ein neuer Trupp Arbeitsdienstmänner, um das neue RAD-Lager vollends auszubauen. Zu den Arbeitsmännern, die vor der eigenen Haustür den Spaten schultern mussten, zählten die Horber Erwin Eberhardt und Gustav Gramer. Desgleichen musste der ehemalige Nordstetter Dekan Karl Angele seinen nicht vergnügungssteuerpflichtigen Arbeitsdienst im Horber Lager auf der Schütte ableisten.

Dort wo heute die Mitglieder des Petanque- und des Tennisclubs in der Freizeit auf der Schütte ihrem Hobby frönen, vergossen einst viele junge Burschen als Angehörige des Reichsarbeitsdienstes manchen Schweißtropfen. Dass es im RAD-Lager auf der Schütte aber manchmal auch sehr ruhig zuging, belegt der jüngst erworbene Brief, der deshalb geschrieben wurde, weil der Vormann nicht so richtig wusste, was er schaffen soll".

Er musste im April 1944 lediglich mit weiteren fünf Männern das Lager auf der Schütte hüten, nachdem die Horber Abteilung zur Flak nach Waiblingen abkommandiert worden war. Dazu vermeldete er seinen lieben Nachbarn zu Hause nicht ganz ohne Rechtschreibfehler und fehlerfreiem Satzbau: "… führe nun hier ein ganz ruhige Leben es stört mich gar niemand nur die Tommis halten mich alle Tage nun einzig bei uns heute waren sie auch schon das zweite mal hier, um 13.20 Uhr und soeben ertönt die Sirene wieder. Es waren 4 - 500 viermotorige amerikanische Bomber, mit ihren Oriendstreifen bewölkten sie nacher den ganzen Himmel."

Vom Neckarstädtchen war der Briefeschreiber offenbar nicht sonderlich beeindruckt, dafür aber umso mehr von der Landschaft zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb: "Horb ist für sich so nicht schön, nur die Landschaft ist wunderbar."